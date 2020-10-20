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Рубрика: Культура

В Пушкинском музее раскрыли секреты британского рекламного искусства

Текст: Наталья Лебедева
В Пушкинском музее открывается выставка "Реклама как искусство. Британский постер конца XIX - начала XX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина". Публике представят более 150 рекламных эстампов, представляющих творчество лучших английских художников и дизайнеров - Обри Бёрдсли, "Братьев" Беггарстафф, Эдварда Макнайта Коффера, Тома Пёрвиса, Эдварда Боудена, Остина Купера и других мастеров, составивших Лондону славу столицы мирового дизайна.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

По словам директора Пушкинского музея Марины Лошак, этот уникальный проект был задуман давно. "Выставка показывает абсолютно уникальное собрание оригинальных работ на бумаге, литографированные постеры - единственное по значимости, по качеству и по объему в нашей стране и вообще уникальное даже в контексте мировом", - отметила она.

Фото: mos.ru
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Лошак напомнила, что выставка продолжает серию музейных проектов, посвященных итогам научно-исследовательской деятельности и реставрационной работы по восстановлению хрупких документов эпохи - произведений промышленной полиграфии. А это и иллюстрированная реклама, и политические плакаты, и образцы коммерческой литографии - визитки, пригласительные билеты и экслибрисы.

По словам куратора выставки Ирины Никифоровой, британскую визуальную рекламу отличает подчеркнутая деликатность. Очевидно, что товар нужно было продавать, но потребители и пресса всегда с неодобрением встречали грубый нажим.

Выставка расположилась в семи залах, в каждом из которых рассказывается своя история. Открывают экспозицию пионеры английской рекламы XIX столетия - Обри Бёрдсли, Беггарстаффов, Уолтера Крейна. В то время консервативное викторианское общество считало рекламу маргинальным искусством, и английские художники были отчуждены от потребностей растущего рынка. На преодоление этого консерватизма понадобилось не одно десятилетие. Но уже тогда первые смелые опыты в иллюстрировании коммерческих объявлений демонстрировали огромный потенциал британской рекламы.

Отдельный зал посвящен рекламным карикатурам членов Лондонского скетч-клуба - Дадли Харди, Джона Хэссола, Уильяма Тру и других художников-иллюстраторов. В конце XIX столетия именно они смогли примирить британцев с рекламой театральных постановок, продуктов и услуг. Завершает историю британской рекламы XIX века политическая сатира и наглядная агитация "красных тридцатых".

Начало XX века и новый этап в рекламном искусстве - постеры Лондонского транспорта, Лондонской подземки и Железной дороги. Здесь уже чувствуется профессиональный подход, а сами постеры поражают современным графическим дизайном. В 1930 году в Лондоне возникает Общество промышленных художников, объединивших дизайнеров и специалистов в области прикладной графики.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
В Музее современного искусства открылась выставка Марии Арендт

Свое особое и довольно внушительное место занимает коммерческая графика британо-голландского нефтяного концерна Shell, который активно использовал произведения из корпоративной коллекции современного искусства при создании рекламного дизайна. Так, творчество живописцев-новаторов Дункана Гранта, Пола Нэша, Грэма Сазерленда, Тристрама Хилльера, начинавших свою карьеру в 1920-1930-х годах, набирало популярность благодаря публикации их картин на рекламных постерах.

В XX столетии творчество многих британских художников стало поводом для национальной гордости. Благодаря успехам таких выдающихся дизайнеров, как Эдвард Уодсворт, Фред Тейлор, Фрэнк Ньюболд, Британия не только вернула себе ведущую роль в искусстве рекламы, но и превратила его в одно из своих национальных достояний.

Выставка приурочена к выходу каталога-резоне, посвященного собранию британского постера в ГМИИ им. Пушкина. Экспозиция будет открыта для публики до 31 января.

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