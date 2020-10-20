В Пушкинском музее раскрыли секреты британского рекламного искусства

В Пушкинском музее открывается выставка "Реклама как искусство. Британский постер конца XIX - начала XX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина". Публике представят более 150 рекламных эстампов, представляющих творчество лучших английских художников и дизайнеров - Обри Бёрдсли, "Братьев" Беггарстафф, Эдварда Макнайта Коффера, Тома Пёрвиса, Эдварда Боудена, Остина Купера и других мастеров, составивших Лондону славу столицы мирового дизайна.

По словам директора Пушкинского музея Марины Лошак, этот уникальный проект был задуман давно. "Выставка показывает абсолютно уникальное собрание оригинальных работ на бумаге, литографированные постеры - единственное по значимости, по качеству и по объему в нашей стране и вообще уникальное даже в контексте мировом", - отметила она.

Лошак напомнила, что выставка продолжает серию музейных проектов, посвященных итогам научно-исследовательской деятельности и реставрационной работы по восстановлению хрупких документов эпохи - произведений промышленной полиграфии. А это и иллюстрированная реклама, и политические плакаты, и образцы коммерческой литографии - визитки, пригласительные билеты и экслибрисы.

По словам куратора выставки Ирины Никифоровой, британскую визуальную рекламу отличает подчеркнутая деликатность. Очевидно, что товар нужно было продавать, но потребители и пресса всегда с неодобрением встречали грубый нажим.

Выставка расположилась в семи залах, в каждом из которых рассказывается своя история. Открывают экспозицию пионеры английской рекламы XIX столетия - Обри Бёрдсли, Беггарстаффов, Уолтера Крейна. В то время консервативное викторианское общество считало рекламу маргинальным искусством, и английские художники были отчуждены от потребностей растущего рынка. На преодоление этого консерватизма понадобилось не одно десятилетие. Но уже тогда первые смелые опыты в иллюстрировании коммерческих объявлений демонстрировали огромный потенциал британской рекламы.

Отдельный зал посвящен рекламным карикатурам членов Лондонского скетч-клуба - Дадли Харди, Джона Хэссола, Уильяма Тру и других художников-иллюстраторов. В конце XIX столетия именно они смогли примирить британцев с рекламой театральных постановок, продуктов и услуг. Завершает историю британской рекламы XIX века политическая сатира и наглядная агитация "красных тридцатых".

Начало XX века и новый этап в рекламном искусстве - постеры Лондонского транспорта, Лондонской подземки и Железной дороги. Здесь уже чувствуется профессиональный подход, а сами постеры поражают современным графическим дизайном. В 1930 году в Лондоне возникает Общество промышленных художников, объединивших дизайнеров и специалистов в области прикладной графики.

Свое особое и довольно внушительное место занимает коммерческая графика британо-голландского нефтяного концерна Shell, который активно использовал произведения из корпоративной коллекции современного искусства при создании рекламного дизайна. Так, творчество живописцев-новаторов Дункана Гранта, Пола Нэша, Грэма Сазерленда, Тристрама Хилльера, начинавших свою карьеру в 1920-1930-х годах, набирало популярность благодаря публикации их картин на рекламных постерах.

В XX столетии творчество многих британских художников стало поводом для национальной гордости. Благодаря успехам таких выдающихся дизайнеров, как Эдвард Уодсворт, Фред Тейлор, Фрэнк Ньюболд, Британия не только вернула себе ведущую роль в искусстве рекламы, но и превратила его в одно из своих национальных достояний.

Выставка приурочена к выходу каталога-резоне, посвященного собранию британского постера в ГМИИ им. Пушкина. Экспозиция будет открыта для публики до 31 января.