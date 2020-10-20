В Щелково воры вынесли из квартиры ценности на 8 миллионов рублей

В подмосковном Щелково воры вынесли из квартиры ценности более чем на 8 миллионов рублей. Кража произошла в многоквартирном доме на улице Пустовская.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленники проникли в подъезд, повредили замок входной двери одной из квартир, после чего вышли на улицу и скрылись неподалеку. Убедившись, что на их действия никто не реагирует, они вернулись на место преступления, незаконно проникли в квартиру, откуда похитили деньги и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила более 8 миллионов рублей.

Вычислили воров сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Щелковское", изучив записи камер видеонаблюдения. При поддержке Росгвардии задержали двоих ранее неоднократно судимых жителей подмосковного Ногинска 45 и 46 лет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража". В ходе проведения обысков по местам их проживания обнаружено и изъято: ювелирные украшения, денежные средства, прибор для подавления радиосигнала, монокуляр, радиостанции и пластиковая карта потерпевшего.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас устанавливается причастность злоумышленников к совершению преступлений на территории Московской области.