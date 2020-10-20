Владимир Ефимов: Вопрос о введении локдауна не рассматривается

"Мы проводим регулярные проверки и видим, что абсолютное большинство предприятий соблюдают правила социального дистанцирования и обеспечивают сотрудников средствами индивидуальной защиты", - рассказал он. Ефимов напомнил, что весной промпредприятия вместе со стройками закрывали, но сейчас повторения таких жестких ограничений власти хотели бы избежать. К тому же даже в начале пандемии отдельные заводы и фабрики продолжали работу, поскольку выполняли заказы для здравоохранения, оборонной и других стратегических сфер. Сейчас же большая часть предприятий просто отправила часть сотрудников на удаленку.
А чтобы производственники могли работать еще эффективнее, во вторник правительство Москвы расширило список тех, кто сможет претендовать на субсидии от города. Работают эти субсидии как банковский кэшбек - завод берет кредит на расширение производства, покупку оборудования или другие цели, а город компенсирует часть затрат на уплату процентов. Например, до 300 млн рублей в год можно получить на компенсацию процентов по кредитам на расширение производства. На такую меру поддержки претендуют креативные технопарки, промкомплексы, организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты.
Кроме того, любые юрлица, занятые в промышленности, а также управляющие компании технопарков теперь могут получить субсидии на компенсацию процентов по кредитам на оборудование. Максимальная сумма - до 200 млн рублей в год. До 100 млн в год можно вернуть затраты на лизинг оборудования и присоединение к инженерным сетям. Последнее очень важно - предприятиям часто бывают нужны большие мощности электроэнергии и других ресурсов, но подключение к ним обходится в огромные суммы.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров называет субсидии эффективной мерой поддержки и говорит, что с 2012 года промышленники получили от ведомства 2,6 млрд рублей на уплату лизинговых платежей, процентов по кредитам и возмещение затрат по технологическому присоединению.
Знаменитая Бауманка - МГТУ им. Баумана, закроет для дезинфекции три из 24 своих корпусов. Такова рекомендация Роспотребнадзора, обнаружившего в ходе проверки несоблюдение антиковидных мер, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу вуза. Возобновить свою работу целиком университет планирует в понедельник, 26 октября.
Говоря о ситуации в вузе, в пресс-службе сообщили, что у них на 30 тысяч студентов и преподавателей сейчас насчитывается 75 заболевших студентов и преподавателей с подтвержденным диагнозом "коронавирус". "Нормы Роспотребнадзора по предотвращению распространения инфекции выполняются, что позволяет не допускать вспышек", - сказали в пресс-службе.