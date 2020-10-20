Владимир Ефимов: Вопрос о введении локдауна не рассматривается

Столичные власти не планируют закрывать или ограничивать работу промышленных предприятий - за время пандемии они смогли показать, что умеют работать с соблюдением всех санитарных мер, не снижая эффективности. Об этом во вторник заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы проводим регулярные проверки и видим, что абсолютное большинство предприятий соблюдают правила социального дистанцирования и обеспечивают сотрудников средствами индивидуальной защиты", - рассказал он. Ефимов напомнил, что весной промпредприятия вместе со стройками закрывали, но сейчас повторения таких жестких ограничений власти хотели бы избежать. К тому же даже в начале пандемии отдельные заводы и фабрики продолжали работу, поскольку выполняли заказы для здравоохранения, оборонной и других стратегических сфер. Сейчас же большая часть предприятий просто отправила часть сотрудников на удаленку.

А чтобы производственники могли работать еще эффективнее, во вторник правительство Москвы расширило список тех, кто сможет претендовать на субсидии от города. Работают эти субсидии как банковский кэшбек - завод берет кредит на расширение производства, покупку оборудования или другие цели, а город компенсирует часть затрат на уплату процентов. Например, до 300 млн рублей в год можно получить на компенсацию процентов по кредитам на расширение производства. На такую меру поддержки претендуют креативные технопарки, промкомплексы, организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты.

Правительство Москвы расширило список тех, кто сможет претендовать на субсидии

Кроме того, любые юрлица, занятые в промышленности, а также управляющие компании технопарков теперь могут получить субсидии на компенсацию процентов по кредитам на оборудование. Максимальная сумма - до 200 млн рублей в год. До 100 млн в год можно вернуть затраты на лизинг оборудования и присоединение к инженерным сетям. Последнее очень важно - предприятиям часто бывают нужны большие мощности электроэнергии и других ресурсов, но подключение к ним обходится в огромные суммы.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров называет субсидии эффективной мерой поддержки и говорит, что с 2012 года промышленники получили от ведомства 2,6 млрд рублей на уплату лизинговых платежей, процентов по кредитам и возмещение затрат по технологическому присоединению.

Тем временем

Знаменитая Бауманка - МГТУ им. Баумана, закроет для дезинфекции три из 24 своих корпусов. Такова рекомендация Роспотребнадзора, обнаружившего в ходе проверки несоблюдение антиковидных мер, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу вуза. Возобновить свою работу целиком университет планирует в понедельник, 26 октября.

Говоря о ситуации в вузе, в пресс-службе сообщили, что у них на 30 тысяч студентов и преподавателей сейчас насчитывается 75 заболевших студентов и преподавателей с подтвержденным диагнозом "коронавирус". "Нормы Роспотребнадзора по предотвращению распространения инфекции выполняются, что позволяет не допускать вспышек", - сказали в пресс-службе.