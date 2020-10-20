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АО "Восточный Порт" вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Приморья
Текст: Юлия Прохорова
Российская газета - Спецвыпуск № 236(8290)
Крупнейший в России специализированный терминал АО "Восточный Порт" с высокотехнологичной перевалкой угля сохранил лидирующие позиции одного из ключевых налогоплательщиков Приморского края: в первом полугодии 2020 года налоговые отчисления АО в бюджеты разных уровней составили более 1,5 миллиарда рублей, а в целом по итогам 2019 года - 2,7 миллиарда. Почти 70 процентов этих средств поступает в краевой и муниципальный бюджеты на решение социальных задач Приморья и Находкинского городского округа. Как и полвека назад, когда вблизи поселка Врангель был построен самый современный на тот момент порт страны, АО "Восточный Порт" остается градообразующим предприятием, а для руководства компании основным приоритетом является проведение социально ориентированной политики.
Достойная зарплата и социальная защищенность работников АО "Восточный Порт" формируют высокую сплоченность трудового коллектива. Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт" Достойная зарплата и социальная защищенность работников АО "Восточный Порт" формируют высокую сплоченность трудового коллектива. Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"
Достойная зарплата и социальная защищенность работников АО "Восточный Порт" формируют высокую сплоченность трудового коллектива. Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"

Тогда, в начале семидесятых годов, одновременно с отсыпкой первых грузовых причалов начали строить поселок Первостроителей, чтобы обеспечить будущим портовикам не только достойные условия для ударной работы, но и для комфортной жизни. В сжатые сроки здесь создали необходимую жилищно-инженерную коммунальную инфраструктуру и построили благоустроенные жилые дома, магазины, медпункт, школу, детский сад и спортивные площадки - все необходимое для удобства строителей и первых портовиков. С начала восьмидесятых годов Восточный Порт начал комплексную многоэтажную застройку и в соседнем поселке Береговом.

Стивидорная компания с первых лет работы играет важную роль в поддержании инфраструктуры поселка Врангель. Предприятие эксплуатирует три электроподстанции, от которых зависит надежное энергообеспечение не только котельных, коммерческих предприятий, воинских частей, но и жилых домов поселка, социальных объектов, а также других стивидорных компаний в бухте Врангеля. Специализированные бригады АО "Восточный Порт" круглосуточно следят за бесперебойной подачей электроэнергии на предприятия и в жилые дома микрорайона. Компания также вводит в эксплуатацию новые объекты инфраструктуры. В прошлом году в районе специализированного угольного терминала заработала новая канализационно-насосная станция. Здесь же готовится к сдаче резервуар для воды, построенный на замену двум старым. Оба объекта призваны обновить систему водоснабжения и водоотведения поселка Врангель.

Ценность социальной политики руководства Восточного Порта - в ее системной и планомерной реализации.

- В компании созданы привлекательные условия труда. В настоящее время благодаря отлаженной системе инвестиций в кадры у нас сформирован сплоченный коллектив - свыше 2200 высококвалифицированных сотрудников. Всем обеспечены достойная зарплата, социальные гарантии, комфортные и безопасные условия на производстве, - отметила начальник отдела по управлению персоналом и заработной платы АО "Восточный Порт" Анна Чередник.

Средняя зарплата в стивидорной компании примерно на 80 процентов выше средней по краю, что, соответственно, обеспечивает и одни из самых больших отчислений по налогу на доходы физических лиц в Приморье. Коллективный договор АО "Восточный Порт" взяли за образец многие предприятия водного транспорта. Он гарантирует действующим и ушедшим на пенсию работникам материальную помощь в самых разных жизненных ситуациях, перечисление которых зай­мет несколько страниц.

Коллективный договор АО "Восточный порт" взяли за образец многие предприятия водного транспорта

В частности, финансовую поддержку получают те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, одинокие матери и многодетные семьи, пенсионеры. В случае болезни сотрудника или члена его семьи, находящегося на иждивении, если лечение не обеспечивает полис ОМС, стивидорная компания оплачивает до 100 процентов расходов на это. Для сотрудников и членов их семей доступно санаторно-курортное лечение, путевки в детские оздоровительные лагеря, участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проведение которых финансирует АО "Восточный Порт".

Отдельного внимания заслуживает жилищная программа компании, благодаря которой сотрудники могут сами выбирать жилье и приобретать его без переплаты процентов за ипотечное кредитование.

В начале 2019 года стивидорная компания по инициативе жителей поселка Врангель создала фонд поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт", призванный стать основным инструментом реализации внешней социальной политики, который финансирует проекты развития территории и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. Идея создания фонда была одобрена губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В его попечительский совет вошли представители активной общественности микрорайона Врангель: врачи, учителя, спортсмены, ветераны, священнослужители, почетные жители города.

На сегодняшний день фонд "Восточный Порт" реализует 12 программ социального развития, разработанных в логике поддержки национальных проектов РФ: "Здоровье", "Образование", "Дети", "Ветераны", "Культура", "Спорт", "Волонтеры", "Духовное развитие", "Социальная поддержка", "Историческое наследие", "Команда Восточного", "Экология и комфортная среда".

За полтора года фонд "Восточный Порт" организовал более 120 акций и мероприятий. Среди наиболее значимых можно выделить строительство сквера имени Геннадия Жебелева - легендарного начальника "Восточного Порта", руководившего предприятием в 1990-е годы; приобретение мобильного диагностического комплекса и двух спецавтомобилей для Находкинской городской больницы; ремонт "Восточной больницы", школ, детских садов и Дома культуры во Врангеле. Признание жителей получила реализация проекта "Поликлиника Восточного Порта": организованный на базе медучреждения регулярный бесплатный прием краевых специалистов узкого профиля снижает остроту проблемы нехватки таких врачей во Врангеле.

Волонтеры фонда помогали жителям микрорайона в условиях самоизоляции во время пика пандемии, доставляя продукты и лекарства. Учреждениям среднего и дошкольного образования "Восточный Порт" помог с подготовкой к новому учебному году, выделив средства на ремонт помещений и инженерных коммуникаций, а также многодетным и малообеспеченным семьям - в рамках всероссийской акции "Помоги собраться в школу". Кроме того, были застрахованы от несчастного случая на весь учебный год ученики 1-4 классов в микрорайоне Врангель и селе Хмыловка.

Положительный отклик у жителей получили и такие проекты фонда, как клуб "Активное долголетие", учреждение для школьников Врангеля стипендии имени Виктора Васяновича - первого начальника "Восточного Порта", организация волонтерского движения, которое регулярно проводит в микрорайоне социальные и экологические акции - субботники, уборку пляжей, помощь ветеранам.

В рамках реализации собственной программы социального развития "Здоровье", "Восточный Порт" приобрел для больниц и поликлиник Находкинского городского округа и Партизанского муниципального района специализированное оборудование, медицинские приборы и средства противовирусной защиты, потребность в которых была высока на пике пандемии.

- За несколько месяцев непростой работы в режиме самоизоляции, сообща нам удалось справиться со многими трудностями. Мы оказали посильную помощь землякам и социальным учреждениям - всем тем, кому это действительно было необходимо Работая, помогая людям, мы в будни и праздники подтверждаем принципы социальной ответственности, заложенные еще полвека назад, в годы становления нашего предприятия, - подчеркнул управляющий директор АО "Восточный Порт", президент фонда "Восточный Порт" Вадим Байбак.

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