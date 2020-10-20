Истребитель ТОФ защитил границу Камчатки от "самолета-нарушителя"

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота вовремя обнаружил самолет, нарушивший воздушную границу России, выполнил его сопровождение и заставил сесть на аэродроме.

По такой легенде прошли очередные учения на Камчатке. Роль "вражеского" воздушного судна исполнил МиГ-31. Проникновение через государственную границу он имитировал на большой высоте.

- Взлет истребителя на сопровождение "нарушителя" был осуществлен с аэродрома Елизово, - сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Морские летчики увидели самолет, связались с ним по радиосвязи и потребовали следовать за перехватчиком. Но тот выполнить указания отказался. Тогда МиГ-31БМ пошел на сближение и, выполнив правильный маневр, вынудил "нарушителя" подчиниться требованиям.