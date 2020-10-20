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Рубрика: Власть

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На Камчатке экипаж МиГ-31БМ заставил приземлиться самолет-"нарушитель"
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8291)
Сложное учебное задание, которое в любой момент может возникнуть в реальной жизни, выполнил экипаж высотного истребителя-перехватчика МиГ-31БМ отдельного смешанного авиаполка Тихоокеанского флота. Ночью в небе Камчатки пилоты обнаружили, сопроводили и принудили к посадке на свой аэродром самолет условного противника.

"Вторым участником воздушного противостояния являлся МиГ-31, который на большой высоте имитировал проникновение в воздушное пространство России", - сообщила пресс-служба ТОФ.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
МиГ-31 перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем

Там уточнили, что, взлетев в Елизово, экипаж перехватчика быстро нашел самолет-"нарушитель", вышел с ним на радиосвязь и потребовал следовать за МиГ-31. А когда "чужак" отказался выполнить это требование, сблизился с ним и вынудил подчиниться.

Подобные задачи летчики Тихоокеанского флота отрабатывают постоянно. Имеющаяся на их вооружении авиационная техника позволяет справляться с такими миссиями достаточно эффективно.

Модернизированные высотные перехватчики МиГ-31БМ камчатский авиаполк ТОФ получил в прошлом году. Эти уникальные машины, являющиеся первыми авиационными носителями гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", сейчас массово поступают в летные части страны. По некоторым данным, их в войсках и на флотах уже более сотни.

Первые модификации МиГ-31 были нацелены на использование машины в качестве дальнего истребителя-перехватчика. В версии МиГ-31БМ это уже многоцелевой авиакомплекс, способный поражать не только высотные воздушные цели, но и наземные, а также надводные объекты противника.

РЛС "Заслон-АМ" позволяет экипажу МиГ-31БМ обнаружить цель на дальности до 320 километров

На МиГ-31БМ, в частности, стоят полностью обновленные системы навигации и прицеливания. Это помогло нарастить боевую эффективность самолета почти в три раза. А новая радиолокационная станция "Заслон-АМ" позволяет экипажу обнаружить цель на дальности до 320 километров и уничтожить ее с расстояния в 280 км.

К тому же благодаря новому бортовому радиоэлектронному оборудованию модернизированный российский перехватчик способен более эффективно взаимодействовать с наземными средствами ПВО.

Более того, он в состоянии даже наводить на воздушные цели ракеты, запущенные другими истребителями.

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