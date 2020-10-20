Пострадавшие из-за циклона аграрии Забайкалья получат компенсацию

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов дал поручение помочь хозяйствам, пострадавшим от обильных осадков. Все они получат компенсации.

- Необходимо ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Забайкалья и пострадавших муниципальных районов, чтобы сельхозтоваропроизводители как можно быстрее получили выплаты за ущерб, нанесенный стихией, - поставил глава региона задачу перед краевым министерством сельского хозяйства.

- Из-за обильных осадков в пяти районах пострадали 55 сельхозтоваропроизводителей, на прошлой неделе там объявлен режим чрезвычайной ситуации. Под снегом оказались неубранные посевные площади на площади 38,5 тысячи гектаров. По предварительной оценке, сумма ущерба по прямым понесенным затратам составляет 380 миллионов рублей, - рассказала о текущей ситуации заместитель министра экономического развития края Марина Максарова.

Режим ЧС ввели в Приаргунском, Краснокаменском, Борзинском, Александрово-Заводском и Шилкинском районах. Ущерб аграриев определяют специально созданные комиссии по обследованию пострадавших посевов сельскохозяйственных культур. После того, как режим ЧС будет объявлен на территории всего региона, в Минсельхоз РФ отправят документы на возмещение ущерба пострадавшим.