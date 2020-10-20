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На переднем крае развития

Приморский филиал РАНХиГС - особый вуз с расширенными задачами
Текст: Павел Синин
Российская газета - Спецвыпуск № 236(8290)
Задача Приморского филиала Российской академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) - профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных, государственно-гражданских и муниципальных служащих; руководителей и специалистов организаций различных форм собственности. По словам директора филиала Марины Соколовой, обучение ведется по 20 программам, которые позволяют слушателям получать современные компетенции и навыки.
Директор Приморского филиала РАНХиГС Марина Соколова Директор Приморского филиала РАНХиГС Марина Соколова
Директор Приморского филиала РАНХиГС Марина Соколова

Год назад управленческий состав Приморского филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС сменился. Произошли ли какие-то изменения вслед за этим, сказалась ли экономическая и социальная повестка дня Приморского края на стоящих перед филиалом задачах?

Марина Соколова: У РАНХиГС особая роль во взаимодействии образовательных, научных и экспертно-аналитических процессов, происходящих внутри государства. Учитывая это, мы позиционируем Приморский филиал как один из инструментов содействия "дальневосточной повестке" федерального центра. Продвигая филиал как базовую экспертно-образовательную площадку государственно-научных и предпринимательских коммуникаций, активно участвуя в процессах цифровых преобразований, в 2020 году мы добились первых результатов по линиям образования и экспертной работы.

Так, впервые Приморский филиал РАНХиГС принял участие в конкурсном отборе мин­экономразвития РФ по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства. Были заявлены две программы дополнительного профессионального образования по темам: "Менеджмент в цифровом бизнесе" и "Управление цифровой трансформацией бизнес-процессов". Программы разработаны для среднего и топ-звена руководителей организаций реального сектора экономики с учетом реалий ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Они получили высокую оценку в минэкономразвития РФ. Радуют и результаты приемной кампании 2020 года большим количеством заявок и профессиональной "географией" участников. Так, первыми слушателями по ним стали специалисты Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, ТИНРО - филиала Всероссийского института рыбного хозяйства, топ-менеджмент краевых учреждений и субъекты малого и среднего предпринимательства.

По заказу Всероссийского детского центра "Океан" мы разработали уникальную для края программу "Цифровизация образовательной среды" и провели обучение сотрудников центра. Стояла масштабная задача по цифровой трансформации сопровождения детей в условиях нетиповой образовательной организации, и, судя по отзывам участников, мы справились.

В части экспертной линии филиал в августе 2020 года впервые получил статус регионального оператора по реализации отдельных мероприятий регпроекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Приморского края на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)". Мы обеспечиваем организационно-методическое и правовое сопровождение проекта. И заключили соглашение с ГАУЗ "Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр", сотрудничество с которым в итоге должно принципиально изменить организацию системы здравоохранения края.

Чем для Приморского филиала РАНХиГС стало первое проведение конкурса молодых специалистов в области экономики?

Марина Соколова: Да, проведение в сентябре этого года на нашей площадке первого конкурса молодых специалистов для приоритетных сегментов экономики Приморского края по инициативе регионального правительства и в активном взаимодействии с департаментом по делам молодежи было интересным опытом. Высокий уровень организационно-методического сопровождения - один из факторов выбора филиала. Здесь все было уместно: и поддержка молодых специалистов в виде ежемесячных доплат к зарплате от 12 до 22 тысяч руб­лей, и заинтересованность в притоке молодых сил таких крупных организаций, как Дальневосточная распределительная сетевая компания, Находкинский судоремонтный завод, морской торговый порт, завод "Варяг", торговый порт "Посьет", Примавтодор. Надеемся, что проведение конкурса станет традицией и позволит решать проблему качественного трудоустройства и удержания молодежи на родине.

Правительством РФ утверждена Нацпрограмма развития ДФО. В одной из ваших публикаций была обозначена готовность включения Приморского филиала РАНХиГС в реализацию ее отдельных проектов. Итоговый вариант документа позволил увидеть "свое место"?

Марина Соколова: Сейчас мы внимательно изучаем документ. Я, как профессиональный аналитик-макроэкономист, пока вижу в нем нарушенное единство вертикального целеполагания и слабую логику связи между проблемами социально-экономического развития и способами ее решения. Эти "нюансы" - не новы: в 2016 -2017 года они стали причиной провала работы по актуализации стратегии развития Владивостока до 2030 года, которую в итоговом качестве дума города не смогла принять. Хотя проекты в программе в целом заявлены знаковые.

Все документы стратегического планирования обязаны давать четкий ответ на вопрос: где макроэкономика края/округа сейчас, куда ей надлежит двигаться и как этому способствует каждый проект. Отсутствие ответов - свидетельство недостаточного уровня системной проработки и крайне слабой коммуникации со всеми факторами. Приморский филиал РАНХиГС неизбежно станет площадкой минимизации этих противоречий: наш профессиональный и экспертный состав соответствует этому.

Каким еще актуальным для экономики Приморья направлениям развития готов содействовать филиал РАНХиГС?

Марина Соколова: Мы готовы выступать в качестве экспертно-образовательного ресурса в рамках создания цифрового сервиса "Лесвосток" как для подготовки специалистов по проведению биржевых торгов (в мае 2018 года в крае стартовал пилотный проект по их развитию), так и для проработки и передачи уполномоченным органам предложений по работе информационной системы лесного комплекса.

Подобную экспертно-образовательную роль мы видим для себя в реализации проектов сбора и обобщения информации о целевом использовании земель сельскохозяйственного назначения на территории ДФО (оператором базы данных выступит АПИ); по разработке механизма ежегодной оценки работы таможенных органов в свободном порту Владивосток, возможно, во взаимодействии с Владивостокским филиалом таможенной академии. Безусловно, экспертно-аналитическое сопровождение проекта строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги позволяет включиться в процесс как передачей разработок и аналитики по запросу уполномоченных органов, так и организацией экспертного сопровождения многосторонних переговоров, в том числе международных.

Не буду скрывать главную амбицию: к 2025 -2030 годам Приморский филиал РАНХиГС должен стать одним из новых центров компетенций во Владивостоке по подготовке передовых специалистов для новых индустрий.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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