Приморский филиал РАНХиГС - особый вуз с расширенными задачами

Задача Приморского филиала Российской академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) - профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных, государственно-гражданских и муниципальных служащих; руководителей и специалистов организаций различных форм собственности. По словам директора филиала Марины Соколовой, обучение ведется по 20 программам, которые позволяют слушателям получать современные компетенции и навыки.

Год назад управленческий состав Приморского филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС сменился. Произошли ли какие-то изменения вслед за этим, сказалась ли экономическая и социальная повестка дня Приморского края на стоящих перед филиалом задачах?

Марина Соколова: У РАНХиГС особая роль во взаимодействии образовательных, научных и экспертно-аналитических процессов, происходящих внутри государства. Учитывая это, мы позиционируем Приморский филиал как один из инструментов содействия "дальневосточной повестке" федерального центра. Продвигая филиал как базовую экспертно-образовательную площадку государственно-научных и предпринимательских коммуникаций, активно участвуя в процессах цифровых преобразований, в 2020 году мы добились первых результатов по линиям образования и экспертной работы.

Так, впервые Приморский филиал РАНХиГС принял участие в конкурсном отборе мин­экономразвития РФ по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства. Были заявлены две программы дополнительного профессионального образования по темам: "Менеджмент в цифровом бизнесе" и "Управление цифровой трансформацией бизнес-процессов". Программы разработаны для среднего и топ-звена руководителей организаций реального сектора экономики с учетом реалий ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Они получили высокую оценку в минэкономразвития РФ. Радуют и результаты приемной кампании 2020 года большим количеством заявок и профессиональной "географией" участников. Так, первыми слушателями по ним стали специалисты Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, ТИНРО - филиала Всероссийского института рыбного хозяйства, топ-менеджмент краевых учреждений и субъекты малого и среднего предпринимательства.

По заказу Всероссийского детского центра "Океан" мы разработали уникальную для края программу "Цифровизация образовательной среды" и провели обучение сотрудников центра. Стояла масштабная задача по цифровой трансформации сопровождения детей в условиях нетиповой образовательной организации, и, судя по отзывам участников, мы справились.

В части экспертной линии филиал в августе 2020 года впервые получил статус регионального оператора по реализации отдельных мероприятий регпроекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Приморского края на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)". Мы обеспечиваем организационно-методическое и правовое сопровождение проекта. И заключили соглашение с ГАУЗ "Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр", сотрудничество с которым в итоге должно принципиально изменить организацию системы здравоохранения края.

Чем для Приморского филиала РАНХиГС стало первое проведение конкурса молодых специалистов в области экономики?

Марина Соколова: Да, проведение в сентябре этого года на нашей площадке первого конкурса молодых специалистов для приоритетных сегментов экономики Приморского края по инициативе регионального правительства и в активном взаимодействии с департаментом по делам молодежи было интересным опытом. Высокий уровень организационно-методического сопровождения - один из факторов выбора филиала. Здесь все было уместно: и поддержка молодых специалистов в виде ежемесячных доплат к зарплате от 12 до 22 тысяч руб­лей, и заинтересованность в притоке молодых сил таких крупных организаций, как Дальневосточная распределительная сетевая компания, Находкинский судоремонтный завод, морской торговый порт, завод "Варяг", торговый порт "Посьет", Примавтодор. Надеемся, что проведение конкурса станет традицией и позволит решать проблему качественного трудоустройства и удержания молодежи на родине.

Правительством РФ утверждена Нацпрограмма развития ДФО. В одной из ваших публикаций была обозначена готовность включения Приморского филиала РАНХиГС в реализацию ее отдельных проектов. Итоговый вариант документа позволил увидеть "свое место"?

Марина Соколова: Сейчас мы внимательно изучаем документ. Я, как профессиональный аналитик-макроэкономист, пока вижу в нем нарушенное единство вертикального целеполагания и слабую логику связи между проблемами социально-экономического развития и способами ее решения. Эти "нюансы" - не новы: в 2016 -2017 года они стали причиной провала работы по актуализации стратегии развития Владивостока до 2030 года, которую в итоговом качестве дума города не смогла принять. Хотя проекты в программе в целом заявлены знаковые.

Все документы стратегического планирования обязаны давать четкий ответ на вопрос: где макроэкономика края/округа сейчас, куда ей надлежит двигаться и как этому способствует каждый проект. Отсутствие ответов - свидетельство недостаточного уровня системной проработки и крайне слабой коммуникации со всеми факторами. Приморский филиал РАНХиГС неизбежно станет площадкой минимизации этих противоречий: наш профессиональный и экспертный состав соответствует этому.

Каким еще актуальным для экономики Приморья направлениям развития готов содействовать филиал РАНХиГС?

Марина Соколова: Мы готовы выступать в качестве экспертно-образовательного ресурса в рамках создания цифрового сервиса "Лесвосток" как для подготовки специалистов по проведению биржевых торгов (в мае 2018 года в крае стартовал пилотный проект по их развитию), так и для проработки и передачи уполномоченным органам предложений по работе информационной системы лесного комплекса.

Подобную экспертно-образовательную роль мы видим для себя в реализации проектов сбора и обобщения информации о целевом использовании земель сельскохозяйственного назначения на территории ДФО (оператором базы данных выступит АПИ); по разработке механизма ежегодной оценки работы таможенных органов в свободном порту Владивосток, возможно, во взаимодействии с Владивостокским филиалом таможенной академии. Безусловно, экспертно-аналитическое сопровождение проекта строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги позволяет включиться в процесс как передачей разработок и аналитики по запросу уполномоченных органов, так и организацией экспертного сопровождения многосторонних переговоров, в том числе международных.

Не буду скрывать главную амбицию: к 2025 -2030 годам Приморский филиал РАНХиГС должен стать одним из новых центров компетенций во Владивостоке по подготовке передовых специалистов для новых индустрий.