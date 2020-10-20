Школьники Хабаровского края досрочно уйдут на каникулы из-за COVID-19

Школьники Хабаровского края досрочно отправятся на осенние каникулы с 21 октября до 9 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Исключение составят только северные районы, где нет зарегистрированных случаев COVID-19.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, с 21 октября высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования переходят на дистанционное обучение.

Кроме того, рестораны, бары и дискотеки будут работать только до 23 часов.

Всего в Хабаровском крае зафиксировано 14020 случаев заболевания новой инфекцией. 10480 пациентов выздоровели, 123 человека скончались.