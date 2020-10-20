В Чите из-за пожара в кафе сгорел торговый центр

В Чите загорелось кафе площадью 300 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю, заведение было пристройкой к двухэтажному торговому центру.

На место ЧП прибыло 20 единиц техники и 56 сотрудников. Пожарные приступили к ликвидации возгорания через четыре минуты после сообщения о случившемся.

Работников магазинов эвакуировали, пострадавших нет. Пожар площадью около тысячи квадратных метров потушили через 50 минут.

"На месте работают сотрудники управления организации пожаротушения и испытательная пожарная лаборатория, идет разборка и проливка места возгорания", - говорится в сообщении.