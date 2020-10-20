В Хабаровск доставили подозреваемого в регулярном "минировании" аэропорта

В Хабаровск доставили подозреваемого в регулярном минировании местного аэропорта 38-летнего жителя республики Коми.

Мужчина, ранее судимый за кражу, по электронной почте направлял заведомо ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах в терминале и самолетах. Подобные письма он рассылал в июле, августе и сентябре 2020 года.

По словам самого злоумышленника, однажды ему самому однажды пришлось испытать неудобства из-за экстренной эвакуации по сигналу ложной тревоги. Поэтому он и решил таким образом отомстить.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ДФО, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.