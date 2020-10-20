В Приморье нашли останки экипажа разбившегося в 1945 году самолета

Бойцы поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили человеческие останки на месте падения транспортного самолета Ли-2 в Черниговском районе Приморского края. Об этом сообщают поисковики на своей странице в Instagram.

Работы на месте катастрофы за селом Горный Хутор начались в выходные. На месте найдены свечи от двигателей М-62, части рулей высоты, обшивки фюзеляжа и ряд приборов. Команде "АвиаПоиска" удалось найти место, где находятся останки членов экипажа. По информации поисковиков самолет падал практически отвесно по спирали, и, когда машина с огромной силой ударилась об землю, все, кто находился в салоне, вылетели в район кабины и вошли в грунт вместе с "железом". Поисковики обнаружили, что останки лежат вперемежку с деталями двигателей.

Помимо останков найдены пряжка от привязных ремней сиденья, донышки от сигнальных ракет, разорванные патроны и другие вещи.

Между тем, ранее поисковики опубликовали пост, в котором назвали катастрофу Ли-2 одной из самых "загадочных".

По имеющейся информации, в воздушном судне было девять членов экипажа вместо шести, и останки их, якобы, нашли случайно в 1946 году и захоронили на окраине села. При этом полк не получил информацию о захоронении, и экипаж по официальным документам числится не вернувшимися с боевого задания, а не захороненным.

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно изучить место падения самолета. "АвиаПоиск" планирует продолжить работы в выходные. Поисковики приглашают помочь им всех желающих.