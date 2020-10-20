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20.10.2020 04:07
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье украли часть трубы от аппаратов ИВЛ для больных COVID-19

Текст: Артем Красиков

В городской больнице Читы злоумышленники украли 13 метров медной трубы, которая подавала кислород пациентам с коронавирусом.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Вечером в понедельник аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы о том, что в системе подачи кислорода резко упало давление. Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, в корпусе, где произошло ЧП, расположены 200 коек и 150 из них подключены к кислородной разводке.

"Пять пациентов срочно перевели в реанимацию другого отделения. Никто из больных не пострадал, все получают лечение в полном объеме. Инженеры уже восстановили работу аппаратов ИВЛ", - говорится в сообщении.

На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита Пандемия коронавируса COVID-19

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