В Забайкалье украли часть трубы от аппаратов ИВЛ для больных COVID-19

В городской больнице Читы злоумышленники украли 13 метров медной трубы, которая подавала кислород пациентам с коронавирусом.

Вечером в понедельник аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы о том, что в системе подачи кислорода резко упало давление. Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, в корпусе, где произошло ЧП, расположены 200 коек и 150 из них подключены к кислородной разводке.

"Пять пациентов срочно перевели в реанимацию другого отделения. Никто из больных не пострадал, все получают лечение в полном объеме. Инженеры уже восстановили работу аппаратов ИВЛ", - говорится в сообщении.

На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов.