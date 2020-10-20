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20.10.2020 17:25
Рубрика: Власть

Французские бизнесмены: Самарская область - лучший регион для инвестиций

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Французские бизнесмены считают Самарскую область лучшим регионом для инвестиций. Об этом стало известно в ходе проведения VOLGA INVESTMENT SUMMIT 2020, который состоялся в Самаре 16 октября.
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Одна из панельных дискуссий саммита была посвящена взаимодействию с иностранными инвесторами и актуальным формам международной кооперации. Генеральный директор ООО "Валео Сервис" Жан-Клод Пёти отметил, что компания успешно работает на территории Самарской области с 2017 года.

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
Инвесторы оценили перспективы ведения бизнеса в Самарской области

-Этот регион мы выбрали для инвестиций, потому что здесь есть компетенции и хорошие вузы, удобная инфраструктура и логистика, а также поддержка правительства области, - подчеркнул Жан Клод Пёти.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз говорил о развитии дополнительных стимулов для захода инвесторов: "В дополнение к существующим мерам поддержки инвесторов необходимо разработать и новые инструменты, обеспечивающие наилучшие условия для развития бизнеса в регионе".

О комфортных условиях, созданных в Самарской области для иностранных компаний, говорил также генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский, рассказывая о направлениях франко-российского взаимодействия.

- Буквально вчера было подписано соглашение с компанией Форессия - она стала 26 резидентом Особой экономической зоны "Тольятти". С какими проблемами сталкиваются инвесторы-французы вообще в России: несогласованность различных служб, разные уровни подчинения. Но в Самарской области есть ощущение работы одной команды, создания благоприятного климата для французских инвесторов, - отметил он.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
В Самаре прошел Volga Investment Summit 2020

Как отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, корпус для завода "Форессия" регион строит на свои средства, обеспечивая компании все условия для быстрого старта производства.

- Это позволит нам запустить завод уже в ближайшее время. Мало того, сейчас мы планируем запустить по такой же схеме еще четыре проекта. Регион готов разделять риски с инвесторами, брать на себя значительную их часть, - добавил министр.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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