География "Тотального диктанта" расширилась

В России по количеству участников неожиданно лидирует Казань, затем идет Санкт-Петербург, на третьем месте Москва, следом Якутск и только за ним город, который обычно среди первых, - родина "Тотального диктанта" Новосибирск.

"В Москве 1487 человек написали диктант на очных площадках. После нашей анонсирующей конференции часть площадок были вынуждены закрыться и отменить очное участие", - объяснила невысокий результат столицы директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец. - Больше всего очные площадки посетили участники акции в Санкт-Петербурге.

Теперь об ошибках. Знаменитая в среде тех, кто имеет отношение к "Тотальному диктанту", Ева Даласкина (литературная мистификация, произошедшая из ошибки: таким образом услышал имя и фамилию писателя Е. Водолазкина один из писавших диктант в 2015 году) отыскала самые смешные ошибки "ТД-2020". Их озвучила председатель экспертной комиссии "Тотального диктанта", член Орфографической комиссии РАН Светлана Друговейко-Должанская. Вот "шедевры" этого года. "Бубличная библиотека"" (вместо "публичная библиотека"), "сияющие трусы" ("сияющие паруса"). И в нескольких городах вместо "Костю гложет" написали "Костя бложит" (то есть зарабатывает в интернете). Город Вятку кто-то из пишущих назвал Пяткой.

По данным председателя филологического совета "Тотального диктанта" Владимира Пахомова, в этом году тяжелее давалась пунктуация, чем орфография. "Много запятых не бывает", - так он объяснил логику тех, кто наставил лишних знаков препинания. По его словам, в случаях пунктуации много ошибок при выделении причастных и деепричастных оборотов, вводных слов, в сложных предложениях.

Ожидаемо участники сделали ошибку и в слове "недостанет" в значении "не хватит". "Это глагольная приставка "недо", нужно писать слитно. Это в топе ошибок. Но многие и справились", - сказал Пахомов. А вот что оказалось неожиданным для проверяющих, это ошибки в словах "философский" (можно проверить) и "приемлемый". "Слово Земля в значении планета, там нужна прописная буква. Но были случаи строчного написания", - добавил филолог.

Однако отличников за "ТД" в этом году будет больше, чем в прошлом, считают проверяющие. Примерно пять процентов. И это неудивительно. Подготовка шла почти 1,5 года.

Справка "РГ"

Тотальный диктант-2021" запланирован на 10 апреля, но эпидемиологическая ситуация может внести коррективы, рассказала Ольга Ребковец.