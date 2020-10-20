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20.10.2020 20:08
Рубрика: Общество

Город Пятка

География "Тотального диктанта" расширилась
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8291)
Как ни удивительно, но география "Тотального диктанта" в этом сложном из-за пандемии году даже расширилась: очно "ТД-2020" написали в 45 странах и 506 городах и населенных пунктах, а онлайн - в 109 странах. Всего удаленно проверили свою грамотность в 736 городах России и в 432 населенных пунктах за рубежом. Всего в акции участвовали 271 568 человек.
"Тотальный диктант-2020" очно написали в 45 странах, 506 городах и населенных пунктах. Фото: РИА Новости "Тотальный диктант-2020" очно написали в 45 странах, 506 городах и населенных пунктах. Фото: РИА Новости
"Тотальный диктант-2020" очно написали в 45 странах, 506 городах и населенных пунктах. Фото: РИА Новости

В России по количеству участников неожиданно лидирует Казань, затем идет Санкт-Петербург, на третьем месте Москва, следом Якутск и только за ним город, который обычно среди первых, - родина "Тотального диктанта" Новосибирск.

Фото: iStock
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"В Москве 1487 человек написали диктант на очных площадках. После нашей анонсирующей конференции часть площадок были вынуждены закрыться и отменить очное участие", - объяснила невысокий результат столицы директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец. - Больше всего очные площадки посетили участники акции в Санкт-Петербурге.

Теперь об ошибках. Знаменитая в среде тех, кто имеет отношение к "Тотальному диктанту", Ева Даласкина (литературная мистификация, произошедшая из ошибки: таким образом услышал имя и фамилию писателя Е. Водолазкина один из писавших диктант в 2015 году) отыскала самые смешные ошибки "ТД-2020". Их озвучила председатель экспертной комиссии "Тотального диктанта", член Орфографической комиссии РАН Светлана Друговейко-Должанская. Вот "шедевры" этого года. "Бубличная библиотека"" (вместо "публичная библиотека"), "сияющие трусы" ("сияющие паруса"). И в нескольких городах вместо "Костю гложет" написали "Костя бложит" (то есть зарабатывает в интернете). Город Вятку кто-то из пишущих назвал Пяткой.

По данным председателя филологического совета "Тотального диктанта" Владимира Пахомова, в этом году тяжелее давалась пунктуация, чем орфография. "Много запятых не бывает", - так он объяснил логику тех, кто наставил лишних знаков препинания. По его словам, в случаях пунктуации много ошибок при выделении причастных и деепричастных оборотов, вводных слов, в сложных предложениях.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Ожидаемо участники сделали ошибку и в слове "недостанет" в значении "не хватит". "Это глагольная приставка "недо", нужно писать слитно. Это в топе ошибок. Но многие и справились", - сказал Пахомов. А вот что оказалось неожиданным для проверяющих, это ошибки в словах "философский" (можно проверить) и "приемлемый". "Слово Земля в значении планета, там нужна прописная буква. Но были случаи строчного написания", - добавил филолог.

Однако отличников за "ТД" в этом году будет больше, чем в прошлом, считают проверяющие. Примерно пять процентов. И это неудивительно. Подготовка шла почти 1,5 года.

Справка "РГ"

Тотальный диктант-2021" запланирован на 10 апреля, но эпидемиологическая ситуация может внести коррективы, рассказала Ольга Ребковец.

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