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Рубрика: Власть

Инвесторы оценили перспективы ведения бизнеса в Самарской области

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области

В Самарской области по итогам прошедшего международного форума Volga Investment Summit 2020 инвесторы высказали свои мнения о перспективах и плюсах ведения бизнеса в регионе.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
В Самаре прошел Volga Investment Summit 2020

- Автомобилестроение, химическая промышленность и космос - одни из самых перспективных направлений сотрудничества России и Франции, - уверен генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский, рассказывая о направлениях франко-российского взаимодействия Никто не собирается сворачивать инвестиционные проекты, ни одна французская компания не покинула Россию с 2014 года. Вчера было подписано соглашение - ООО "Форесия -автомобильные решения" стало 26 резидентом технопарка "Тольятти"… С какими проблемами сталкиваются инвесторы-французы вообще в России? Многоголосие разных служб, разных уровней подчинения. Но в Самарской области есть ощущение работы одной команды, создания благоприятного климата для французских инвесторов.

В свою очередь, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов добавил, что корпус для завода "Форесия" регион построил на собственные средства, снимая риски с компании.

- Это позволило нам запустить завод уже через месяц - полтора. Мало того, еще четыре проекта мы планируем запустить по такой же схеме сейчас. Регион разделяет риски, берет их часть на себя, - подчеркнул министр.

В то же время генеральный директор управляющей организации ЗАО "ГК "Электрощит-ТМ Самара" Владимир Шатунин рассказал о перспективах развития компании в регионе:

- Самара - известный для промышленников город и область. Есть широко употребляемый титул "Самара космическая", меньше известно о том, что Самара еще и электрическая. Город входит в топ-3 по производству электротехнического оборудования… На базе "Электрощит-ТМ Самара" рассматривается создание в регионе электротехнического кластера. Это увеличит число рабочих мест и даст развитие экономики области.

Генеральный директор ООО "Линде Инжиниринг Рус" Андреас Реннер рассказал, что компания выбирала для своего проекта территорию из семи регионов и остановилась на Самаре по нескольким причинам:

- Важные "плюсы" региона - логистическая привлекательность, и обеспеченность инженерными технически кадрами, включая студентов. Мы планируем увеличить российское представительство и принять на работу еще 40 сотрудников. Я очень благодарен нашим инвесторам, которые приняли решение прийти именно в Самару и благодарен правительству Самарской области - нам дали всевозможную поддержку, что очень важно для развития.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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В свою очередь, президент американской торговой палаты "AmCham Russia" Алексис Родзянко рассказал, что 70 процентов членов палаты рассматривают Россию как ключевой и стратегический рынок.

- Мы недавно отпраздновали четверть века работы в России и надеемся, что еще проработаем здесь век, потому что Самарская область очень привлекательный регион. В России огромный потенциал и он пока не весь реализован, будущее будет очень интересным, - поделился Алексис Родзянко.

Губернатором Дмитрием Азаровым и правительством Самарской области за последние годы многое было сделано для инвестиционной привлекательности региона. Большую часть этой работы реализует Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Планомерная работа дает результат - несмотря на сложный период в экономике и угрозу распространения COVID-19, инвесторы продолжают строить планы развития в Самарском регионе. И Волжский инвестиционный саммит, который стал уже традиционным, еще одно тому подтверждение.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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