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20.10.2020 17:07

Крупнейший производитель соли в РФ нарастил экспорт на 32%

Текст: Алина Романова (Оренбург)
За девять месяцев с начала 2020-го компания "Руссоль" увеличила экспорт пищевой соли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные направления экспорта - страны СНГ, Монголия и Китай.
Фото: Пресс-служба ООО "Руссоль" Фото: Пресс-служба ООО "Руссоль"
Фото: Пресс-служба ООО "Руссоль"

Как сообщила во вторник пресс-служба компании, с января по сентябрь 2019-го было экспортировано 25,5 тысяч тонн, а в 2020-м этот показатель вырос до 33754 тонн.

При этом большая часть соли за рубеж идет из Оренбургской области. Так, с января по сентябрь с Соль-Илецкого месторождения в Казахстан, Киргизию и Узбекистан направлено 26 626 тонн пищевой соли высшего сорта. Это на 27,5 процента больше, чем год назад.

Фото: Андрей Жаров
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В два раза увеличились поставки соли класса "Экстра" и с Усольского месторождения - в Монголию, Китай, Казахстан и Киргизию в текущем году экспортировано 4,77 тысяч тонн. В Астраханской области за девять месяцев отгружено в страны СНГ 2 410 тонн пищевой соли первого сорта.

Напомним, что 15 октября в правительстве Оренбургской области обсуждался рост объемов взаимной торговли региона с Китаем. По словам губернатора Оренбуржья Дениса Паслера, объем поставок поваренной соли в Китай за первое полугодие 2020-го вырос в 2,5 раза.

В компании подчеркнули, что увеличение экспорта продукции не влияет на поставки соли в РФ. Предприятие остается ведущей компанией программы импортозамещения в стране. Ранее постановлением Правительства РФ с 1 ноября 2016 года соль внесена в перечень продуктов, запрещенных ко ввозу в Россию из стран, которые ввели санкции против РФ.

- Мы в состоянии заместить полностью весь объем импорта, который поступал в Россию, и дополнительно обеспечить поставки соли за рубеж, успешно развивая экспортный потенциал компании, - отметил директор "Руссоли" Сергей Черный.

Справка "РГ"

"Руссоль" - крупнейший производитель соли в России, объединяющий три месторождения в стране: Илецкое, Баскунчакское и Усолье-Сибирское. Основные направления деятельности - добыча, производство, реализация пищевой и технической соли.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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