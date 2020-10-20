Следить за соблюдением санитарных и эпидемиологических норм и правил в учреждениях и на предприятиях Башкортостана теперь будут медицинские инспекторы. Предполагается, что обязанности контролера возложат на сотрудника, прошедшего короткий спецкурс.

Сначала мединспекторы появились в школах республики. Более тысячи студентов Башкирского государственного медицинского университета в течение первых трех недель учебного года проверяли температуру у учеников и учителей при входе в школы, следили, чтобы педагоги носили маски и соблюдали социальную дистанцию.

- Мы проанализировали работу мединспекторов в школах. Они не допустили резкого роста заболеваемости среди учеников и учителей. Поэтому такой институт нужно вводить во всех госучреждениях и на предприятиях республики. Эти специалисты должны встречать работников на входе, проверять температуру, соблюдение масочного режима и других санитарных и эпидемиологических требований. Такой подход повысит настороженность людей, - подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров.

Чтобы стать антиковидным инспектором, нужно пройти короткий образовательный курс. Как уточнил проректор по инновационной и лечебной работе БГМУ Анвар Бакиров, обучение может быть очным и онлайн. В качестве лекторов выступают завкафедрой эпидемиологии БГМУ Азат Мухаметзянов и и.о. завкафедрой медико-профилактического дела БГМУ Павел Мочалкин.

- Спецкурс ориентирован на аудиторию, не имеющую медицинского образования. Главная его цель - разъяснить суть требований, предъявляемых в период пандемии, снять напряжение и не допустить распространения COVID-19. Кстати, в первый же день, 19 октября, спецкурс прошли более двух тысяч человек, - уточнил Анвар Бакиров.

Кроме того, на базе станции скорой медпомощи в Уфе в ближайшее время начнет работать кол-центр для мединспекторов, где они смогут консультироваться со специалистами минздрава республики, а также студентами-медиками и ординаторами, имеющими опыт работы в ковид-госпиталях.