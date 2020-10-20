Новости

Федор Бондарчук назвал место и время прощания с Ириной Скобцевой 20:46
Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 2 тысячи человек 20:39
СК возбудил дело после гибели ребенка при взрыве в Лобне 20:26
"Ливерпуль" и "МЮ" намерены создать европейскую лигу 19:59
Ипотечный портфель вырос в сентябре на 2% 19:59
Уровень безработицы в России сократился на 0,1% 19:57
"Зенит" и "Брюгге" назвали составы на матч Лиги чемпионов 19:40
СК подтвердил гибель ребенка при взрыве в Лобне 19:27
МИД РФ: Германия сознательно изъяла ключевые сведения из доклада ОЗХО 19:23
Возбуждено дело по факту крушения вертолета под Вологдой 19:14
В Челябинской области продлят осенние каникулы 19:08
При крушении вертолета под Вологдой погиб глава вотчины Деда Мороза 19:03
В Подмосковье ребенок подорвался на снаряде 19:02
Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны 18:52
Вашингтон заявил о готовности переговоров с Москвой по продлению СНВ-3 18:50
Путин и Макрон обсудили Нагорный Карабах 18:43
Роспотребнадзор: Летальность от коронавируса в РФ в 2 раза ниже, чем в мире 18:35
Генпрокурор: Госслужащие обязаны декларировать накопления в криптовалютах 18:28
ГП утвердила еще одно обвинение против экс-главы Коми Гайзера 18:25
В упавшем под Вологдой вертолете нашли документы главы вотчины Деда Мороза 18:19
Новак: Пока рано говорить о каких-либо изменениях в сделке ОПЕК+ 18:17
ФАС проконтролирует цены на подсолнечное масло 18:14
В Краснодаре будут судить семерых организаторов карточных игр 18:08
Более 125 тысяч уроков прошли сегодня в "Московской электронной школе" 17:45
Сына Станислава Черчесова прооперировали 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
20.10.2020 20:27
Рубрика: Власть

Медбрат на вахте

На предприятиях Башкирии появятся медицинские инспекторы
Текст: Айгуль Камаева ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8291)
Следить за соблюдением санитарных и эпидемиологических норм и правил в учреждениях и на предприятиях Башкортостана теперь будут медицинские инспекторы. Предполагается, что обязанности контролера возложат на сотрудника, прошедшего короткий спецкурс.

Сначала мединспекторы появились в школах республики. Более тысячи студентов Башкирского государственного медицинского университета в течение первых трех недель учебного года проверяли температуру у учеников и учителей при входе в школы, следили, чтобы педагоги носили маски и соблюдали социальную дистанцию.

Премьер Башкирии Андрей Назаров рассказал о новом правительстве

- Мы проанализировали работу мединспекторов в школах. Они не допустили резкого роста заболеваемости среди учеников и учителей. Поэтому такой институт нужно вводить во всех госучреждениях и на предприятиях республики. Эти специалисты должны встречать работников на входе, проверять температуру, соблюдение масочного режима и других санитарных и эпидемиологических требований. Такой подход повысит настороженность людей, - подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров.

Чтобы стать антиковидным инспектором, нужно пройти короткий образовательный курс. Как уточнил проректор по инновационной и лечебной работе БГМУ Анвар Бакиров, обучение может быть очным и онлайн. В качестве лекторов выступают завкафедрой эпидемиологии БГМУ Азат Мухаметзянов и и.о. завкафедрой медико-профилактического дела БГМУ Павел Мочалкин.

- Спецкурс ориентирован на аудиторию, не имеющую медицинского образования. Главная его цель - разъяснить суть требований, предъявляемых в период пандемии, снять напряжение и не допустить распространения COVID-19. Кстати, в первый же день, 19 октября, спецкурс прошли более двух тысяч человек, - уточнил Анвар Бакиров.

Кроме того, на базе станции скорой медпомощи в Уфе в ближайшее время начнет работать кол-центр для мединспекторов, где они смогут консультироваться со специалистами минздрава республики, а также студентами-медиками и ординаторами, имеющими опыт работы в ковид-госпиталях.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны
В закрытом из-за вспышки COVID-19 МГТУ им. Баумана проведут дезинфекцию
Гинцбург назвал группы населения с плохой выработкой антител к COVID-19
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года