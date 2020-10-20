На ЧР в Казани будут биться за олимпийские нормативы

Чемпионат России по плаванию, который пройдет с 25 по 30 октября в Казани во Дворце водных видов спорта, в соответствии с решением Международной федерации водных видов спорта (FINA) получил статус квалификационных соревнований для выполнения нормативов для участия в Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

К сожалению, на дорожках мы не увидим шестикратную чемпионку мира, трехкратную медалистку Игр Юлию Ефимову и бронзового призера Олимпиады-2012 Владимира Морозова. Спортсмены живут и тренируются в США. В условиях временно закрытых из-за коронавируса границ и сохраняющихся карантинных ограничений они вынуждены пропустить турнир.

Но другие лидеры готовятся к старту. Речь о чемпионе и рекордсмене мира Антоне Чупкове, призерах ЧМ-2019 в Южной Корее Владиславе Гриневе, Андрее Минакове и Олеге Костине.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания, в бассейн нырнут и "марафонцы", специализирующиеся в плавании на открытой воде, в том числе чемпион Европы Кирилл Абросимов.

Учитывая, что в Казани можно выполнить олимпийские нормативы, заявки на чемпионат России также прислали иностранцы - спортсмены из Латвии, Кыргызстана, Беларуси, Туркменистана и Македонии.

Напомним, что первым стартом после паузы для многих наших пловцов в начале сентября стал финал Кубка страны. А до конца года в России пройдут еще два крупных турнира, причем оба примет Санкт-Петербург. В декабре там состоятся зимний чемпионат России в 25-метровом бассейне и Кубок Владимира Сальникова.