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20.10.2020 17:10
Рубрика: Власть

ОЭЗ "Ульяновск" получила всемирный статус

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Статус члена Всемирной организации свободных зон (World FZO) приобрела особая экономическая зона "Ульяновск".
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

Это поможет региону устанавливать новые деловые связи, находить инвесторов и партнеров по всему миру.

Фото: Правительство Ульяновской области
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"Обмен опытом, знаниями и идеями становится особенно ценным в сегодняшних реалиях пандемии и ограничений во всём мире. World FZO предоставляет доступ к эксклюзивным исследованиям, посвященным ключевым отраслевым возможностям, а также к самым эффективным практикам на своей платформе, чтобы помочь сообществу выйти из кризиса сильнее и жизнеспособнее к возможным новым вызовам в будущем. Кроме того, членство во Всемирной организации свободных зон способствует установлению новых деловых связей благодаря уникальной B2B платформе", - отметил ульяновский губернатор Сергей Морозов.

World FZO является глобальной некоммерческой организацией, представляющей интересы свободных экономических зон и индустриальных парков всего мира. В ее состав входят более 620 членов из различных стран.

"Мы провели большую работу по подготовке заявки на вступление в World FZO. Восемь месяцев потребовалось на все, включая рассмотрение документа. Членство в организации поможет нам завязать контакты со свободными экономическими зонами в других странах, а это и возможность кооперации предприятий - участников зон, а также совместное воплощение в жизнь инвестиционных проектов, что актуально в связи с реализацией в нашей стране инициированного президентом России национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - отметил руководитель ПОЭЗ "Ульяновск" Олег Барабанов.

Напомним, деятельность портовой особой экономической зоны курирует Корпорация развития региона. В настоящий момент резидентами являются 34 компании, среди них как российские, так и иностранные инвесторы из Германии, Китая, Словении, Швеции. Основные направления работы участников: производство, логистика, оптовая торговля, техническое обслуживание и ремонт авиатехники. В ОЭЗ доступны любые виды транспортной инфраструктуры и имеется возможность для реэкспорта товаров: территория примыкает к международному аэропорту, соединена с авиационным перроном рулежной дорожкой, также рядом проходят железная и автомобильная дороги с выездом на федеральную трассу.

Фото: мывместе2020.рф
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Резиденты портовой ОЭЗ имеют возможность не только приобрести земельный участок с готовой инфраструктурой в собственность для строительства предприятия, но и арендовать готовое производственное помещение для быстрого запуска бизнеса в индустриальном парке. Компании, получившие статус резидента портовой особой экономической зоны "Ульяновск", на 15 лет освобождаются от имущественного налога и на десять лет - от земельного и транспортного налогов. Льготный налог на прибыль действует на протяжении всего срока реализации проекта, а первые десять лет составляет всего 2%. Режим свободной таможенной зоны, действующий на территории ОЭЗ "Ульяновск", позволяет ввозить иностранные товары без уплаты таможенных пошлин, НДС и акцизов (включая материалы, конструкции, оборудование и машины для создания предприятий). Срок хранения таких товаров в ОЭЗ "Ульяновск" не ограничен.

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