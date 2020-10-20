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20.10.2020 12:50
Рубрика: Общество

Прокуратура проверит блогера, избившего девушку во время трансляции

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Житель Перми обратился в прокуратуру с просьбой заблокировать аккаунт блогера Андрея Бурима (Mellstroy). По мнению заявителя, блогер показывает неподобающие сцены насилия и ведет себя агрессивно.

Фото: iStock
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- Вчера в ходе общения блогер Андрей Бурима явно перешел черту и все границы здравого смысла. Он вцепился в голову своей собеседницы и несколько раз ударил ее об стол. Фотографии окровавленного лица девушки буквально взорвали интернет-пространство, - пояснил заявитель на своей странице в социальной сети.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в Прокуратуре Пермского края, жалоба на известного блогера действительно поступила от жителя Перми в надзорное ведомство. В ближайшее время она будет рассмотрена.

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