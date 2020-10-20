В казанском парке произошла массовая гибель птиц

Массовая гибель ворон произошла в казанском парке Урицкого. Информация об этом появилась в социальных сетях, в опубликованных пользователями видеороликах видны лежащие на земле мертвые птицы.

Выяснением причин ЧП занялись казанские орнитологи. Как рассказал телеканалу "Россия-Татарстан" заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов, в этом году серьезно увеличилась численность популяции птиц, что приводит к более жестким конкурентным отношениям. Кроме того, большая популяция и высокая скученность приводит к большому числу больных особей. Также есть вероятность, что птицы могли отравиться на свалках и зернохранилищах, где зерно перед зимой обрабатывают специальными составами. Одно из зернохранилищ как раз находится неподалеку от парка.

- Обрабатывают зерно и против грызунов, насекомых вредителей, соответственно, это яды. И под этот удар попадаются невольно и птицы. И когда птица такое зерно поедает, она начинает испытывать жажду. А поскольку здесь находятся крупные водоемы, поэтому очень часто мы находим около водоемом взрослых погибших птиц, - пояснил ученый.

По словам Рахимова, паниковать из-за данного происшествия не стоит.