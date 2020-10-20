В Оренбурге главу коллегии адвокатов задержали за аферу на 5 млн рублей

В Оренбурге при получении 5 миллионов рублей задержаны 37-летний председатель коллегии адвокатов и 41-летний предприниматель. Они подозреваются в покушении на мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.

По версии следствия, подозреваемые обманом убедили бизнесмена из Орска передать им 5 миллионов рублей, пообещав ему решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности.

16 октября при получении денег фигуранты были задержаны сотрудниками СК и оперативниками регионального УФСБ.

Уголовное дело ведется первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Оренбургской области.