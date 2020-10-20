Скончался Герой Советского Союза, на танке прорвавшийся к Рейхстагу

Сегодня на 96-м году ушел из жизни Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин, живший в Самаре.

1 мая 1945 года в ходе боев за Берлин Владимир Иванович на танке прорвался к зданию Рейхстага, уничтожая огневые точки противника. В бою он был ранен, но остался в строю.

После окончания войны Владимир Иванович продолжил службу в Вооруженных Силах СССР, а затем около сорока лет трудился на Куйбышевском металлургическом заводе.

- Для меня уход Владимира Иванович, - сказал самарский губернатор Дмитрий Азаров. - С детских лет знал историю подвига Героя, а впоследствии - был горд личным знакомством. Его отличали твердость характера, глубочайшая порядочность, нравственный стержень, верность принципам. Больно и горько осознавать, что больше не смогу побеседовать с Владимиром Ивановичем, вновь увидеть его добрую улыбку, услышать неизменно мудрый совет.

Азаров выразил соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.