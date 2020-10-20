В Татарстане и.о главы исполкома района заподозрили в мошенничестве

Следователи задержали 36-летнего исполняющего обязанности руководителя исполкома Муслюмовского района Татарстана. Его подозревают в мошенничестве и превышении служебных полномочий.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, по материалам следствия, весной 2019 года крупная коммерческая компания передала на баланс муниципалитета недвижимость и сельхозтехнику на 88 миллионов рублей. Через несколько месяцев подозреваемый подписал распоряжение о списании имущества. Впоследствии оно, как считают следователи, оказалось в распоряжении приближенных к чиновнику людей.

- Причастность к совершению преступления подозреваемый не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения, - добавили в СК РФ.