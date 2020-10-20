В Татарстане потерпел крушение вертолет

В Пестречинском районе Татарстана близ села Богородское упал вертолет.

Сообщение об аварии поступило в Главное управление МЧС России по РТ по системе "112".

К предполагаемому месту ЧП направлены силы и средства Пестречинского пожарно-спасательного гарнизона. К 15.45 поиск потерпевшего крушение судна результатов не дали.

ГУ МЧС России по республике работает во взаимодействии с диспетчером Международного аэропорта "Казань", Управлением ФСБ России по региону, МВД Татарстана, Республиканским центром медицины катастроф, республиканским минздравом и другими ведомствами.