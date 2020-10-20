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20.10.2020 09:21
Рубрика: Происшествия

Жителя Прикамья обвинили в убийстве женщины и ее сына

Текст: Алексей Трапезников

Жителя города Чайковского Пермского края обвинили в убийстве двух человек.

Фото: iStock
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Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что 48-летний обвиняемый распивал спиртные напитки со своей 53-летней знакомой и ее 30-летним сыном. Между ними возник конфликт, который закончился поножовщиной: обвиняемый схватил в руки нож и нанес множественные удары женщине и ее сыну. Потерпевшие скончались на месте происшествия, их тела были обнаружены спустя два дня после убийства.

Злоумышленник вскоре был задержан. Он имеет судимость за аналогичное преступление, за которое суд его приговорил к лишению свободы на 18 лет.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлении в суд для рассмотрения по существу.

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