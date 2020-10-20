АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило техперевооружение электродвигателей на НПС "Вагай"

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило техническое перевооружение электродвигателей трех подпорных насосных агрегатов (ПНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Вагай" в Тюменской области.

Специалисты выполнили работы по демонтажу электродвигателей, выработавших срок эксплуатации, смонтировали новое оборудование и произвели его технологическое подключение к существующей системе заземления НПС "Вагай".

Работы по замене электродвигателей ПНА производились в условиях действующего производства в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь" на 2020 год. Цель установки нового оборудования - повышение коэффициента полезного действия и обеспечение снижения энергозатрат в процессе его дальнейшей эксплуатации.

Подпорные насосные агрегаты используются для создания необходимого давления при транспортировке нефти и обеспечения бескавитационной работы основных магистральных насосов. Электродвигатели ПНА обеспечивают преобразование электрической энергии в механическую для работы насосов.

Были установлены три вертикальных асинхронных трехфазных электродвигателя с воздушным охлаждением. Новые электродвигатели характеризуются улучшенными показателями КПД (96%), оснащены приборами контроля температуры подшипников и обмоток статора, датчиками контроля вибрации подшипниковых узлов. Кроме того, обеспечен вывод сигналов датчиков в систему микропроцессорной автоматики. В нештатных ситуациях в дистанционном режиме в систему поступают сигналы предупреждения и обеспечивают срабатывание автоматической защиты электродвигателей.

В целом за текущий год экономия АО "Транснефть - Западная Сибирь" от реализации всего комплекса энергосберегающих мероприятий ожидается в размере 14,9 млн рублей.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"