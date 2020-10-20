Новосибирцам объяснили алгоритм действий при заражении ОРВИ

Министерство здравоохранения Новосибирской области опубликовало порядок оказания медицинской помощи при вирусных инфекциях.

Так, при температуре и признаках ОРВИ гражданам рекомендовано оставаться дома и вызвать врача из поликлиники по месту жительства. "Порядок лечения - необходимость госпитализации или лечения на дому - определит медицинский работник, исходя из конкретной ситуации", - говорится в сообщении регионального минздрава.

Также следует оставаться дома и вызвать врача из поликлиники, если при простудном заболевании температура поднялась до 38,5 градуса, ощущается боль в горле, появились насморк, кашель, а вкус и обоняние, наоборот, пропали.

Для оформления больничного листа необходимо дождаться врача из поликлиники. "Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости. Необходимо соблюдать карантин в течение минимум 14 дней", - отмечают в минздраве.

Пациенты с легким течением коронавирусной инфекции получают такое же лечение, как и при ОРВИ, в основном симптоматическое. При необходимости, если врач зафиксирует присоединение бактериальной инфекции, будут выписаны противовирусные препараты и антибиотики.

Бесплатно тест на коронавирус делается по показаниям, которые определяет врач. Желающие могут пройти тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции методом ПЦР и антител класса М и G к коронавирусу на коммерческой основе.

Интерактивная карта пунктов тестирования на коронавирус размещена по электронному адресу: https://antivirus.nso.ru/map

Как пояснили в ведомстве, пациентов с коронавирусной инфекцией госпитализируют только по показаниям. Сейчас приоритет при госпитализации - необходимость кислородной поддержки и проведения интенсивной терапии. "Это нестабильные, тяжелые пациенты с дыхательной недостаточностью", - уточнили специалисты.

Звонить в скорую помощь по номеру "112" или "03" необходимо в случае, если состояние резко ухудшилось, температура резко поднялась выше 38,5 градусов, а частота дыхания стала выше, чем 22-24 вдоха за минуту, стало тяжело дышать.

Подозревать ковидную инфекцию можно в случае, если гражданин контактировал с зараженным, более трех дней температура тела - выше 38,5 градуса, есть озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, потеря обоняния и вкуса, сухой кашель, нарастает затруднение дыхания, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств - тошнота, рвота, диарея.

Для предотвращения заражения и распространения коронавируса оперативный штаб, созданный при правительстве региона, рекомендует соблюдать меры профилактики. Обязательны социальное дистанцирование, гигиена рук, ношение масок в общественных местах. Гражданам в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями следует оставаться дома и минимизировать контакты с людьми. Работающим гражданам этих категорий рекомендовано перейти на дистанционный режим работы.

Справка "РГ"

В Новосибирской области создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия (телефон - "112").

По вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, можно обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43.

Горячая линия Роспотребназдора в Новосибирской области - 8-800-350-5060, 8 (383) 220-42-85 (в рабочие дни).

Министерство здравоохранения РФ - 8-800-200-0-200.

Горячая линия "Стопкоронавирус" - 8-800-2000-112.