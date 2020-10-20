Новосибирец упал с дамбы и пропал во время фотосессии

Новосибирские спасатели продолжают поиски молодого человека, который сегодня ночью упал в воду с дамбы Обской ГЭС. Там молодежь устроила фотосессию. Как рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, по данному факту проводится проверка.

Четверо молодых людей, двое парней и две девушки, решили сфотографироваться на дамбе, но один из парней 1994 года рождения сорвался вниз. Его бросился спасать товарищ, но также оказался в воде. Следом прыгнула одна из девушек 1997 года рождения, но и ее усилия оказались тщетны.

Девушка и один из ее друзей выбрались на берег, а вот второго парня до сих пор обнаружить не удалось. Сейчас пострадавшая находится в больнице, поисковые работы продолжаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.