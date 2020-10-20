Объем незаконных рубок в Иркутской области снизился на 19%

Об этом сообщил на заседании регионального оперативного штаба сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Пертренев. Он доложил о реализации мероприятий плана по снижению объема незаконной заготовки древесины на территории Приангарья на 2020-2023 годы.

- 1 868 фактов выявленных лесонарушений имеют признаки преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ. По данным фактам материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки и принятия решения в соответствии с законодательством. По 80 фактам составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.28 Кодекса об административной ответственности Российской Федерации, и наложено административных штрафов на общую сумму 830 тыс. рублей, - сообщил Дмитрий Петренев.

В рамках межведомственного взаимодействия по контролю и учету древесины, перевозимой автотранспортом, создан круглосуточный пост "Падь Топка". Проведены рейды "Колея", "Посейдон". Профилактические рейды запланированы на четвертый квартал 2020 года.

По словам Дмитрия Петренева, в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению незаконных рубок инициируется процедура расторжения договоров аренды с арендаторами лесных участков, на территории которых зафиксирован наибольший рост незаконных рубок. Так, например, в текущем году расторгнут договор аренды с ООО "Альянс Лес Плюс" на территории Аларского, Балаганского, Заларинского, Черемховского лесничеств.

С начала 2020 года на пунктах приема и отгрузки древесины выявлено 514 нарушений законодательства. Судами принято 367 решений о привлечении к административной ответственности, из них 305 решений о назначении штрафов на общую сумму более 62 млн рублей. Возбуждено четыре уголовных дела по фактам незаконного перемещения через таможню древесины в крупном размере.

- Иркутская область, к сожалению, еще и лидер по незаконным вырубкам. За два предыдущих года ущерб составил порядка 40 миллиардов рублей. По данным Рослесхоза, почти 80 процентов от всего количества незаконных вырубок приходится на нашу область. Мы несколько раз обсуждали вопрос декриминализации лесного комплекса с президентом. В том числе во время видеоконференц-связи Владимира Владимировича с территориями Иркутской области, пострадавшими от наводнения летом прошлого года. Я попросил главу государства поддержать наши мероприятия по борьбе с варварским уничтожением леса, - отметил Игорь Кобзев.

Глава области отметил, что в этом году Иркутская область начала активную борьбу с "черными" лесорубами. Положительная динамика показателей незаконных рубок лесных насаждений достигнута путем систематического проведения проверочных мероприятий сотрудниками территориальных управлений министерства, как самостоятельно, так и совместно с правоохранительными органами. Также действенна система космомониторинга и использование его результатов для привлечения виновных к ответственности. Отдельная работа проведена по проектированию лесопользования. В соответствие приведены более 600 проектов, которые подразумевали рубки в защитных лесах, водоохранных зонах, на особо охраняемых природных территориях.

Напомним, что на недавнем совещании по развитию и декриминализации лесного комплекса глава государства отметил, что в отечественном лесном комплексе остается много острых системных проблем. Он также заострил внимание на том, что в лесных регионах России продолжается практика экспорта простого сырья, товаров низкого передела. Зачастую все это идет через разного рода серые или откровенно криминальные схемы вывоза продукции.

По словам президента, для прекращения бесконтрольного вывоза необработанной древесины следует активнее использовать современные цифровые технологии, запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов Российской Федерации правилам. Президент поручил с 1 января 2021 года запустить такую систему учета древесины в пилотном режиме, а с 1 июля она должна стать обязательной.

Также Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

- Здесь же хочу заострить внимание на такой застарелой, но до конца так и не решенной до сих пор проблеме, как незаконные рубки. Мы системно боремся с этими преступлениями, однако нужно не просто последовательно вести эту работу. Здесь необходимы качественно новые, более эффективные, современные и, главное, результативные подходы, - поставил задачу президент РФ.

- Необходимо актуализировать "дорожную карту" по снижению объемов незаконных рубок на территории Иркутской области с учетом решений, принятых недавно президентом России Владимиром Путиным о запрете вывоза из страны необработанной или мало обработанной древесины. Для этого нужно тщательно изучить законодательные инициативы, принимаемые на федеральном уровне, - поручил губернатор Игорь Кобзев.

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