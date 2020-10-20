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Рубрика: Общество

Академики из 10 "Б"

Школьники вместе с учеными будут создавать новую реальность
Текст: Юлия Потапова (Кемерово) , Алексей Юхтанов (Ульяновск) , Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8291)
В России в рамках национального проекта "Образование" на базе вузов для школьников открываются центры "Дом научной коллаборации". Сокращенно - ДНК. Это своего рода лаборатории открытого типа, где ребятам предоставляется уникальная возможность получить и свой первый исследовательский опыт, и поработать с настоящими учеными. Сейчас таких центров уже тридцать, а до конца года распахнут двери еще пятнадцать.
Самое популярное направление - виртуальная и дополненная реальность. Фото: Пресс-служба Ульяновского госуниверситета Самое популярное направление - виртуальная и дополненная реальность. Фото: Пресс-служба Ульяновского госуниверситета
Самое популярное направление - виртуальная и дополненная реальность. Фото: Пресс-служба Ульяновского госуниверситета

Один из них - имени Петра Чихачева работает на базе Кемеровского госуниверситета. На оснащение ДНК, названного в честь первооткрывателя Кузбасского угольного бассейна, по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" направили более 11 млн рублей, включая 10,6 млн из госказны. В распоряжении учеников новенькие квадрокоптеры, 3D-принтеры, специальные шлемы, система трекинга, конструктор для робототехники, лазерный гравер, смартфоны, планшеты, компьютеры и так далее. Программы рассчитаны на учащихся 5-11-х классов. Для школьников 5-9-х классов - "Детский университет", а старшеклассники вливаются в "Малую академию".

Фото: Gettyimages
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- Школьников ждет знакомство с современными физическими и химическими методами исследований, методами производства наноматериалов (скажем, синтезом углеродных нанотрубок) и сферами их использования, - рассказывает директор центра Андрей Порохнов. - А итогом занятий станут научные или технические проекты, которые ребята подготовят вместе с наставниками. У наших преподавателей, например, есть мысль создать виртуальный университетский музей археологии, этнографии и экологии Сибири.

Самое популярное направление - виртуальная и дополненная реальность. На него подали заявки 135 учеников, но слушателями пока стали только шестьдесят. В начале ноября пройдет дополнительный набор. Всего же в ДНК пять образовательных программ, в том числе и учительское направление "Педагог К-21".

Но многие ребята уже сейчас хотели бы использовать технические и интеллектуальные возможности центра для воплощения в жизнь именно собственных проектов. Для них создаются научно-исследовательские группы.

- Пока у нас реализуются проекты школьников, начатые в рамках других профессионально-ориентирующих вузовских программ. Они посвящены синтезу наноструктурированных углеродных материалов из угольного сырья, анализу и моделированию очагов подземных возгораний угля по спутниковым снимкам, вопросам нанобезопасности территорий вблизи добычи и переработки угля, а также конструкторских задач в области робототехники, - уточняет научный руководитель центра, кандидат физико-математических наук Антон Зверев. - И основная наша цель - не только дать знания сверх школьной программы, но и предоставить возможность приобрести опыт самостоятельного и, главное, успешного научного и технического творчества.

В распоряжении ребят квадрокоптеры, виртуальные шлемы 3D-принтеры, робоконструкторы и суперстанки

Уже в следующем году центр ДНК появится на базе Кузбасского государственного технического университета, а в 2022-м - в Сибирском индустриальном университете Новокузнецка.

В Архангельске "Дом научной коллаборации" открыт на базе Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова. Здесь школьники, студенты колледжей также осваивают шестнадцать технических и естественно-научных программ. В их числе - основы программирования, робототехника, генная инженерия, биотехнология и другие премудрости. До 80 процентов учебного времени отводится практическим занятиям на высокотехнологичном оборудовании.

К услугам юных Ломоносовых даже настоящая молекулярно-биологическая лаборатория. Но центр работает и с младшими школьниками: для них открыта шахматная гостиная. Кроме того, ДНК предлагает программу повышения квалификации для педагогов.

-Тот факт, что центр действует в стенах федерального вуза, позволяет совершенно по-новому вести профориентационную работу, - отметил заместитель председателя правительства Поморья Виктор Иконников. - На его создание было направлено более 23 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Фото: Михаил Сухарев/РГ
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По словам ректора САФУ Елены Кудряшовой, в ДНК преподают не только маститые профессора, но и увлеченные наукой бакалавры, магистранты, аспиранты. По окончании обучения будут выдаваться сертификаты, дающие дополнительные баллы при поступлении в университет.

А вот в Ульяновской области центр ДНК образован на базе Ульяновского госуниверситета (УлГУ). По словам ректора УлГУ Бориса Костишко, благодаря проекту школьники под руководством преподавателей вуза могут получить компетенции и разработать проекты, связанные с цифровыми и производственными технологиями, робототехникой, высокотехнологичной медициной и другими прорывными направлениями. Здесь есть высотехнологичные станки, лазерный гравер-резак, квадрокоптеры, оборудование для генетических исследований и многое другое.

Центр позволил объединить университетских специалистов, педагогов и учащихся школ и вывести Ульяновск в лидеры цифровой профориентации детей.

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