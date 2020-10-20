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Рубрика: Общество

SOS по выдоху

Томские ученые создали уникальный прибор диагностики
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8291)
Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ совместно с коллегами из Томского государственного университета создали прибор для ранней диагностики рака дыхательных путей. Этот метод оказался дешевле и мобильнее в сравнении с МРТ, КТ и ПЭТ.
Иметь простой и неинвазивный способ выявления болезней — мечта любого врача. Фото: Kerkez / istock Иметь простой и неинвазивный способ выявления болезней — мечта любого врача. Фото: Kerkez / istock
Иметь простой и неинвазивный способ выявления болезней — мечта любого врача. Фото: Kerkez / istock

Иметь простой, недорогой, неинвазивный способ выявления болезней - мечта любого врача. Тем более если речь идет об онкологии, которую надо ловить как можно раньше. Наука давно обратила внимание на выдыхаемый человеком воздух. Ведь в организме появились серьезные сбои, и они должны о себе как-то сигналить. Проявиться в том числе и в дыхании. Но отыскать эти специфические сигналы SOS в выдыхаемом "букете" самых разных газов оказалось очень непросто. А тем более связать конкретную болезнь с конкретным маркером в воздухе. Задача, сравнимая с поиском иголки в стоге сена. Как же ее решали томские ученые?

- Создан очень чувствительный прибор, в котором большой набор разных сенсоров, настроенных на определенный газ, - говорит один из авторов работы Дмитрий Кульбакин. - Он улавливает множество выдыхаемых человеком газов (спирты, альдегиды, эфиры…), оценивает их концентрации и комбинации. А затем в дело вступает искусственный интеллект, который ищет связи между этими данными прибора и пробами людей с признаками рака для опухолей легких и орофарингеальной области, гортани. В итоге удалось найти специфическую комбинацию выдыхаемых маркеров именно для таких опухолей.

Диагностика по дыханию выявляет злокачественную опухоль легкого в 95 процентов случаев

Тесты показали, что такая диагностика выявляет злокачественную опухоль легкого в 95 процентов случаев, а гортани и орофарингеальной области - в 67 процентах. Метод можно применять для скрининга больших групп населения и, прежде всего, в удаленных регионах, где сложная медицинская техника недоступна.

Кстати

Быстрый, недорогой и неинвазивный метод для диагностики рака головы и шеи на ранней стадии разработали австралийские ученые. Анализируя выдыхаемый пациентами воздух, прибор у 66 процентов участников эксперимента выявил первичные опухоли на ранней стадии и у 58 процентов - метастазы в лимфоузлах. Средняя чувствительность теста составила 85 процентов. Систему диагностики гастрита и язвы желудка по выдыхаемому воздуху создали ученые Института общей физики РАН им. А. Прохорова. Она улавливает сигналы, которые указывают на присутствие в организме бактерии Helicobacter pylori. Этот микроорганизм часто становится причиной язвы и гастрита.

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