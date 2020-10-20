Тува осталась без электричества из-за аварии

Вся Тува осталась без электричества из-за аварийного отключения линии электропередач. Об этом сообщает мэрия Кызыла на своей странице ВКонтакте.

"Идут переключения на резервную линию через Абзу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл. В течение часа должны подключить всех потребителей. Просим сохранять спокойствие!"

На данный момент подача света восстановлена.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заверил земляков, что ситуация под контролем. "Нахожусь на прямой связи с руководством Федеральной сетевой компании, министром энергетики России, - написал он на своей странице в соцсети. - В больницах и теплоцентралях запасные дизельные станции в абсолютном большинстве включились".