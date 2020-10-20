У мэра Красноярска подтвердился COVID-19

У мэра Красноярска Сергея Еремина и его старшей дочери оказался положительным тест на COVID-19, об этом глава краевого центра сообщил в своем аккаунте в Instagram.

"Ну что ж, вирусные "пули" свистят все чаще и ближе. Теперь задело и меня", - написал он.

По словам Сергея Еремина, чувствует он себя нормально и работает из дома. "Теперь телефон - мой лучший друг, даже с семьей приходится перезваниваться из разных комнат", - шутит он.

Заражение произошло внутри семьи: старшая дочь была в контакте с заболевшим. "Я стараюсь всегда ходить в маске, пользуюсь санитайзерами, мою руки, но тут сработал семейный фактор. Выяснилось, что старшая дочь была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьей сдали тесты. Пока положительный тест у нас двоих".

Мэр обратился к землякам с просьбой следовать правилам профилактики.

Кстати

По данным на 19 октября, в Красноярском крае выявлено более 23 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 16,7 тыс. человек, умерли - 602.