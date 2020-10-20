В Новосибирске массажист выкрутил шею младенца на 180 градусов

Новосибирские следователи начали проверку распространенного в сети видео, на котором мужчина делает младенцу потенциально опасный массаж.

Как рассказали в региональном СК, действия массажиста имеют признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

- На кадрах медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов, - отметили в ведомстве. - При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошею у грудничка.

Данный факт бы установлен следователями благодаря освещению ситуации в СМИ. Все обстоятельства изложенной информации проверят специалисты, после чего будет принято процессуальное решение.