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20.10.2020 14:09
Рубрика: Власть

В Первомайском районе Новосибирска после реконструкции открыли сквер

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Для жителей Первомайского района Новосибирска сквер "25 лет Победы в Великой Отечественной войне" имеет большое значение. Он был создан по инициативе жителей, заводчан, здесь любят проводить время пожилые люди и семьи с детьми.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Но зеленой зоне требовалось обновление. Из бюджета города на благоустройство сквера выделили 7,5 миллиона рублей.

- Наша задача - благоустраивать и озеленять каждый год одну-две городских территории. Такие площадки есть в каждом районе, у нас уже есть конкретные предложения от горожан, - сказал мэр Анатолий Локоть во время осмотра обновленного сквера.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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Как рассказали специалисты подрядной организации "Разнострой", за два года в сквере полностью обновлена сеть дорожек: часть из них заасфальтирована, другая сделана из отсева - для занятий спортом. По периметру сквера отремонтирован забор, отреставрирована входная группа. Также оборудованы смотровая площадка и детская игровая зона.

Директор МКУ "Горзеленхоз" Наталья Цветкова рассказала, что в следующем году в сквере будет проводиться озеленение: будут восстановлены газоны, высажена новая аллея. У центрального входа появится новый цветник.

Глава города Анатолий Локоть обратил внимание на то, что в этом году, помимо крупных объектов, таких как Монумент Славы, Затулинский дисперсный парк, Михайловская набережная, в городе ведется благоустройство небольших скверов, которые не менее значимы для новосибирцев.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- Благодаря участию жителей Первомайского района мы за два года из заброшенной территории сделали прекрасную зону отдыха. Это замечательное место, красивое, на высоком берегу реки Иня. В прошлом году здесь появилась смотровая площадка, откуда открывается живописный вид. В этом году в сквере завершились благоустроительные работы: проведена перепланировка, оформлено пространство для новой аллеи, обустроен еще один вход и обновлены ограждения, - резюмировал Анатолий Локоть.

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