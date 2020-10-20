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20.10.2020 14:31
Рубрика: Происшествия

Аферист, чтобы обмануть клиентов банка, менял голос на женский

Текст: Михаил Фалалеев
Мошенник предлагал клиентам банка выгодно обменять начисленные бонусу на деньги.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в июне этого года в Межмуниципальный отдел полиции "Прохладненский" обратилась молодая женщина. Она рассказала, что ей позвонил представитель кредитной организации и предложил обменять якобы начисленные бонусы на деньги. Дав согласие на осуществление операции, потерпевшая предоставила незнакомцу код из смс-сообщения от банка, после чего с ее счета было списано 134 500 рублей.

Фото: iStock
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Мошенников задержали сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарской Республике. Ими оказались двоюродные братья - жители города Волгограда, которые не имеют к банку никакого отношения. Они были задержаны и доставлены в изолятор временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Прохладненский", где дали признательные показания в совершении этого и еще пяти аналогичных преступлений.

Выяснилось, что один из мошенников - старший брат, меняя голос на женский, звонил жителям Кабардино-Балкарской Республики от лица работника банка. Обманным путем он получал доступ к их личным кабинетам онлайн-банка и переводил деньги на свой счет. Младший брат обналичивал украденные деньги. При этом сообщники находились вдали от Кабардино-Балкарии - на территории Московской и Тамбовской областей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части третьей статьи 158 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ирина Волк рассказала, что имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к аналогичным преступлениям. Предварительное расследование продолжается.

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В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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