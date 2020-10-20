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20.10.2020 17:17

Затяжка без акциза

Южные регионы страны лидируют по закупке контрафактного табака
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 236(8290)
Исследования рынка нелегальных сигарет показывают, что Северный Кавказ и юг России лидируют в стране по количеству поставок контрафактной продукции. Мы решили выяснить, как такой товар попадает на прилавки дагестанских магазинов.

Согласно отчету компании Nielsen, занимающейся маркетинговыми исследованиями в индустрии товаров повседневного спроса, в России лидерами нелегального рынка сигарет по итогам 2019 года стали субъекты ЮФО и СКФО. Здесь эта продукция занимала 26,5 процента рынка.

Фото: PhotoXPress
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На днях фирма "БАТ Россия" опубликовала исследование рынка нелегальных сигарет в Дагестане за 2020 год.

Черкасский Игорь Александрович, начальник отдела по борьбе с нелегальной торговлей British American Tobacco Russia (на Юге России), рассказал корреспонденту "РГ", что в нынешнем году мониторинг рынка начали с Дагестана как самого крупного субъекта СКФО.

Специальные промоутеры опрашивали в городах и районах республики людей, а также собирали пачки из-под сигарет, которые передавали экспертам. Те определяли, какие из них с российской акцизной маркой, а какие нелегальные.

Количество пачек, признанных нелегальными, составило 41,7 процента от общего собранного количества, что на два процента меньше, чем в 2019 году.

- Падение на два процента доли нелегальных сигарет в Дагестане не видится сколько-нибудь значительным, в рамках погрешности. Сыграли свою роль пандемия, закрытие границ, ограничение перемещений, а также перебои с поставками продукции из Армении в связи с крупными изъятиями, - говорит Черкасский.

Подавляющее количество нелегальных пачек в регионе относится к типу illicit whites. Этот термин применяется к сигаретам, которые легально производятся в одной стране, но затем нелегально вывозятся и продаются в другую без уплаты сборов.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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В 2020 году 88,5 процента составил ввоз в Дагестан сигарет из Белоруссии и Армении. Его доля возросла по сравнению с прошлым годом на 11 процентов.

Причем три четверти табачных изделий приходится на Белоруссию: их стало в два раза больше по сравнению с прошлым годом, тогда как количество сигарет из Армении уменьшилось на 11 процентов.

По словам Черкасского, увеличение доли сигарет из соседнего государства связано с их низкой стоимостью и проницаемостью границ.

Схема выглядит примерно так: белорусский табак ввозят через российскую границу якобы с целью транзита в третью страну. Но далее продукция оседает в наших регионах, где пачка сигарет реализуется по 50-60 рублей, в то время как отечественные аналоги стоят более 120 рублей. Естественно, прибыль от такого товара, даже с учетом низкой стоимости, заметно больше.

Согласно законодательству штраф предпринимателю за реализацию нелегальных сигарет зависит от объема продаж. Если сумма менее ста тысяч рублей, то можно обойтись двумя-тремя тысячами.

Исправить ситуацию государство намерено на законодательном уровне.

Недавно Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект об ограничении ввоза сигарет для личного пользования. Он устанавливает запрет на ввоз гражданами на территорию России немаркированной табачной продукции в количестве более 600 сигарет, 150 сигар или сигарилл, а также более 750 граммов табака на одного человека. В законопроекте уточняется, что речь идет в том числе и о продукции Евразийского экономического союза.

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Обсуждается вопрос и об установлении законодательно минимальной цены на пачку сигарет.

По мнению Черкасского, в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу можно выделить несколько тенденций.

СКФО входит в тройку округов, где респонденты чаще всего целенаправленно покупали нелегальную продукцию - 32 процента против 26 процентов в целом по стране.

Жители округа чаще других (41 процент) имели дело с продукцией, маркированной на иностранном языке. Она по определению является нелегальной, так как информация для потребителей должна быть на русском языке.

В СКФО чаще торгуют нелегальной продукцией стоимостью ниже 75 рублей - 61 процент против 41 процента по стране.

В беседе с корреспондентом "РГ" владелец продуктового магазина в Махачкале Руслан Магомедов подтвердил, что контрафактные сигареты пользуются спросом.

- Особенно интересуются белорусскими и армянскими сигаретами. Но после весенней пандемии и закрытия границ их практически нет, - говорит предприниматель.

Правоохранители периодически устраивают рейды по коммерческим точкам в поисках нелегальной табачной продукции. Крупные партии выявляют на контрольно-пропускных пунктах. Самая крупная операция прошла в прошлом году. В двух фурах обнаружилось более миллиона пачек контрафактных сигарет.

Как потом заявили представители силовых ведомств, сотрудниками МВД и ФСБ был перекрыт международный канал поставки на территорию России табачной немаркированной продукции.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Алкоголь и табак

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