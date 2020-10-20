Кадастровая палата проверит "чистоту" продаваемого жилья и земли

Федеральная кадастровая палата запустила эксперимент по предоставлению гражданам, юрлицам и индивидуальным предпринимателям экспертно-аналитического заключения о безопасности сделки по приобретению различных видов недвижимости. Пока такую услугу можно получить в филиалах палаты по Ставропольскому краю и Астраханской области.

Как отмечает глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков, покупка недвижимости всегда сопряжена с определенным риском. "В момент принятия решения необходима экспертная консультация, заключение. Под особой защитой чувствуешь себя, если у экспертного заключения есть гарантия госучреждения. Новый "пилот" поможет гражданам узнать самые важные нюансы про объект недвижимости "на берегу", перед сделкой", - добавил Спиренков.

Заключение, которое готовят специалисты Кадастровой палаты, состоит из четырех разделов. В первом собраны сведения об объекте недвижимости. Благодаря им можно узнать, наложен ли на объект арест, есть ли на нем обременение, не находится ли он в ипотеке или залоге, изымался ли когда-либо и т.д.

В резолюции эксперты дают свои комментарии, основанные на регламентах, правилах пользования, правилах охраны и т.д. Например, они проверяют, не находится ли объект в зоне с особыми условиями использования территории. А если находится, то что это означает для приобретателя.

Будущему владельцу также предоставят графическое расположение выбранной недвижимости на карте. Обобщенные рекомендации подскажут, стоит ли проводить сделку, а также расскажут, что делать с тем или иным объектом после приобретения.

При подготовке справки специалисты проводят комплексную и систематизированную проверку сведений об объекте недвижимости. Она поможет своевременно выявить возможные проблемы и разработать варианты их устранения.

"Предположим, покупатель выяснил, что его потенциальный земельный участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, но половина участка входит в охранную зону газораспределительных сетей, - поясняет Вячеслав Спиренков. - Что ему делать с этой информацией без знания, например, ограничений в использовании такой территории? Здесь как раз на помощь придут наши эксперты. Они расскажут, что на этой половине участка, во-первых, он не сможет построить жилой дом, и это нужно будет учитывать при создании проектной документации, во-вторых, разместить, например, мангал и, в-третьих, столкнется еще с рядом ограничений. Соответственно, если хозяин участка не посчитал нужным сообщить это покупателю, последний будет проинструктирован экспертами и сам примет решение, нужна ли ему такая покупка или нет".

Пока аналитическое заключение можно получить при приобретении индивидуального жилого дома, гаража, земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства или размещения гаражей. Но в дальнейшем перечень объектов может расшириться.