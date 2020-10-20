СКФО помогут из бюджета с реализацией проектов развития инфраструктуры

Обеспечить необходимые условия для реализации проектов развития социальной и инженерной инфраструктуры на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) планируется, в том числе, за счет средств федерального бюджета. Соответствующий проект постановления правительства разработан Минэкономразвития России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ближайшие три года средства на разработку проектной документации (ПСД) для строительства и реконструкции важнейших объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы СКФО в рамках госпрограммы социального развития округа будут выделяться из федерального бюджета на условиях софинансирования. В 2021 году на эти цели будет направлено 440 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Там также отмечается, что бюджеты субъектов СКФО имеют низкий уровень обеспеченности и являются дотационными. Новый подход, полагают в министерстве, позволит снизить финансовую нагрузку на регионы и реализовать строительство важнейших объектов коммунального хозяйства и социнфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что для получения средств на разработку проектной документации необходимо соблюдение одного из трех условий ¬- наличие поручения президента и правительства РФ о необходимости строительства или реконструкции объектов капитального строительства на территории региона, а также наличие данных о положительном эффекте от реализации проекта для трети и более населения определенной территории.

"В случае если планируемый положительный эффект от объекта будет ощутим для более чем 30% численности населения муниципального образования или группы муниципальных образований субъекта, разработка проектной также будет возможна в рамках софинансирования. Проект постановления также предусматривает порядок отбора субъектов РФ для предоставления трансферта", - говорится в сообщении.