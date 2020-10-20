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20.10.2020 16:46
Рубрика: Общество

Прочнее стали

Ученые КБР и Петербурга создали уникальный полимер
Текст: Анна Юркова
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 236(8290)
Научные сотрудники Кабардино-Балкарского госуниверситета и Санкт-Петербургского политехнического университета совместно разработали композитный материал, который обладает уникальными свойствами и может использоваться как в авиации, так и в медицине.

Всего за несколько месяцев экспериментов в лабораторных условиях были получены образцы, превосходящие по прочности сталь в два раза и при этом легче алюминия - в полтора.

Фото: iStock
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Подобные разработки позволяют выйти на мировой уровень в области аддитивных технологий (синтез объекта с помощью компьютерных 3D-технологий). Дело в том, что сегодня имеющиеся на рынке композитные материалы в большей степени предназначены для печати простых стандартных изделий, а для выдерживающих высокие нагрузки подходят всего две марки пластика. Технология производства именно суперконструкционных полимеров довольно сложна, и многофункциональное сырье в промышленном масштабе выпускают несколько крупных фирм в Англии и Германии. Поэтому суперконструкционный пластик наших ученых вполне способен положить конец этой экономической монополии.

- Мировым трендом в области разработки полимерных композитов является использование в качестве связующего звена высокотемпературных термопластов, - поясняет проректор по НИР КБГУ и руководитель университетского зеркального инжинирингового центра "Эльбрус" Светлана Хаширова. - Термопластичные термостойкие композиты востребованы в авиации, космосе, медицине, автомобилестроении и других важных отраслях. Но основная проблема при их получении - обеспечить прочность связи между полимерной матрицей и наполнителем. На данном этапе проведено несколько экспериментов, которые показали перспективность направления, то есть на базе отечественных материалов можно сделать изделия не хуже импортных, и даже лучше.

Однако до внедрения технологии в промышленность предстоит не менее трех лет усиленной работы. Нужна серия испытаний пластика в составе заводских изделий при различных температурах, нагрузках и конструкционных решениях.

Термостойкие композиты востребованы в авиации, космосе, медицине и автомобилестроении

- Лабораторный эксперимент необходимо масштабировать, - продолжает Светлана Хаширова. - Сейчас мы провели испытания на небольшом бруске, затем сделаем изделие более сложной формы и протестируем. А дальше надо провести ряд экспериментов, чтобы удешевить производство и упростить технологию.

Полученный материал продемонстрировал прочность и устойчивость к термическому воздействию. Он выдерживает температуру до 230 градусов и сохраняет свои свойства при низких температурах (до минус 195 градусов), так что перспективен, например, для работы в космосе.

По мнению участников проекта, сотрудничество в рамках консорциума, объединившего научные школы Нальчика и Петербурга, приведет к желаемому результату. Кооперация дает дополнительные возможности региональному вузу раскрыть свой потенциал. Так, в ближайшее время университеты планируют открыть совместную магистратуру по направлению передовых материалов и производств.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад СКФО Кабардино-Балкария СЗФО Санкт-Петербург

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