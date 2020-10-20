Для Арктики разработают отдельные стандарты строительства

Федеральные власти пришли к окончательному выводу, что шаблонные подходы к строительству и благоустройству городов в Арктике не годятся. Для населенных пунктов в регионах со "сложными климатическими условиями" будут разработаны отдельные стандарты и комплексные решения, заявил заместитель главы Минстроя РФ Максим Егоров на втором Экспертном совете по формированию комфортной городской среды. Еще раньше, в июле, замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков сообщил, что министерство вместе с профильными ведомствами начало разрабатывать стандарт развития городской среды в Арктической зоне. Эксперты рассказали корреспонденту "РГ", что нужно предусмотреть в этих стандартах.

Необходимость решения этой задачи была очевидной еще во времена СССР. Ландшафт российских северных городов словно проникнут идеей выдержать южные стандарты, несмотря ни на что.

- Как заметила одна коллега: "Я нигде не видела столько пальм, сколько в Ханты-Мансийске". Заснеженные большую часть года балконы, балюстрады и вазоны, ротонды, фонтаны, открытые водные пространства - сколько труда идет на постоянное выкапывание из снега этой "красоты"! - отмечает Надежда Замятина, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ. - Снег не дает воспроизвести на севере почти никакие "южные" идеи по оформлению городских пространств, которые до сих пор остаются мейнстримом.

Но эстетика эстетикой, а все начинается со строительства. Сегодня существует серьезная проблема проектной документации, которая основана на данных некачественных предпроектных изысканий. Поэтому необходимо в первую очередь предусмотреть качественные изыскания перед началом возведения любых объектов, подчеркивает советник губернатора Мурманской области Михаил Кудряшов.

- Если в центральных районах грунты более или менее однородны, то обнаружить на Кольском полуострове скалу на глубине 50 сантиметров от поверхности можно буквально в любой точке, - подчеркивает эксперт. - Процесс формирования технического задания на изыскательские работы должен быть унифицирован, его нельзя определять произвольно и уж тем более экономить на нем.

Балконы, балюстрады и вазоны, ротонды, фонтаны - сколько труда идет на постоянное выкапывание из снега этой "красоты"

Второй момент - отдельные стандарты по технологии строительных работ. Если в Ярославле или Костроме на тротуаре под плитку или асфальт можно уложить подстилающий слой толщиной, скажем, 20 сантиметров, то в Арктике, возможно, потребуется более сорока. Кроме того, если говорить о благоустройстве, то для улиц северных городов не годятся каменные плиты, используемые в центральных и южных регионах. Грунт здесь очень динамичен и подвижен, он замерзает и оттаивает много раз за сезон, в том числе зимой. Из-за этого происходит его вспучивание, которое может достигать пяти сантиметров и более. Крупноформатные плиты, уложенные на слабое основание, плиту в этих условиях неизбежно перекосит. В городах Скандинавии чаще используется брусчатка и другие мелкоформатные материалы покрытий, благодаря чему эффект вспучивания не так заметен и обратим.

Необходимо учитывать и то, как воспринимают планируемый дизайн городских пространств жители Арктики. Это люди с особенным взглядом на мир, имеющие обостренное восприятие своего и чужого. Естественная красота арктической природы для них имеет очень большую ценность, поэтому дизайн городских пространств должен гармонично вписываться в облик окружающей природы. "Ультрамодный" дизайн северяне воспринимают как непрошеное вторжение в их мир, где царят спокойные и неброские краски. Несмотря на цветовое голодание, "кричащие" оттенки или нарочито сложный дизайн вызывают у северян раздражение. Впрочем, и здесь возможны гармоничные цветовые решения, радующие глаз, например оттенки северных ягод и растений, светлого или зеленого мха. Кроме того, здесь можно очень удачно использовать камень, дерево, гальку, слюду местного происхождения. Это позволит не только экономить на логистике и транспортных расходах, но и развивать производство местных материалов.

В то же время благоустройство северных городов - задача очень недешевая. Как правило, стоимость серьезных проектов составляет десятки и сотни миллионов рублей. Например, проект набережной в Мончегорске стоит более 103 миллионов рублей. Еще одна набережная в городе Коле возле Мурманска площадью более 14 тысяч квадратных метров стоит почти 60 миллионов рублей. Как показала практика, финансировать такие стройки можно только в рамках нацпроектов, с поддержкой из федерального бюджета.

- Стандарты строительства и благоустройства арктических городов должны быть зафиксированы в трехступенчатых нормативных актах - федеральных, региональных и ведомственных, - резюмирует Виталий Трошин, председатель комиссии по проблемам Арктики, Антарктики и Севера Международной академии архитектуры (МААМ) и Союза архитекторов Санкт-Петербурга. - Их следует объединить в единый свод законодательных актов и стандартов. Безусловно, учитывая сегодняшнюю исполнительскую дисциплину и "раздробленность" Арктической зоны на отдельные регионы, соблюдение их становится трудновыполнимой задачей. Поэтому, на мой взгляд, стоит задуматься о создании единого Арктического федерального округа. Это позволит проводить управленческие решения в жизнь в кратчайшие сроки.

Прямая речь

Надежда Замятина, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ:

- Снег - самый характерный элемент пейзажа "зимних" городов большую часть года. В этом можно увидеть свои преимущества, новые возможности дизайна и обустройства городского пространства, недоступные южным городам. Например, если снега много и лежит он долго, зачастую выгоднее и удобнее воспользоваться пластичностью снега, чем счищать его под ноль. Во многих городах России зимой на скользких подъемах появляются снежные ступеньки, - как правило, тем чаще, чем дальше от официального благоустройства. Лед и снег можно использовать для создания арт-объектов. Особую роль в условиях полярной ночи приобретают световые конструкции. И эту практику стоит расширять.

Мнение

Комментарий подготовлен издательским домом "Северная Неделя", Северодвинск):

Ольга Ковальчук, заместитель главы Северодвинска по городскому хозяйству:

- Решения и стандарты, которые показали свою эффективность в других городах, могут не подойти для северных регионов. Долгая зима, полярные ночи, сильные ветры, а также болотистая, влагонасыщенная почва - все это необходимо учитывать при строительстве, благоустройстве и развитии арктических территорий.

Наиболее заметна сейчас для жителей реализация программы формирования комфортной городской среды. Создавать такие оазисы на севере - задача не из легких. Здесь необходимы свои стандарты благоустройства. Причем по всем направлениям - будь то озеленение и освещение территорий, асфальтирование или насыщение оборудованием.

Что касается строительства, то любые проектные и строительные решения должны четко увязываться с расходами на эксплуатацию. Должна быть нормативная база, которая обязывала бы строить, реконструировать или ремонтировать с использованием определенных материалов и технологий.

(Комментарий подготовлен информационным агентством ЯСИА, Якутск):

Ирина Алексеева, руководитель управления архитектуры и градостроительства Якутии:

- В ходе заседания по выработке подходов развития арктической зоны, республика внесла ряд предложений, которые были поддержаны. Таким образом, корректировка подходов к стандарту благоустройства, с учетом наших предложений, стала новым комплексным подходом к развитию арктических поселений.

Основные наши предложения таковы. Первое - разделить уровни проработки документов при планировании. Если в средней полосе России довольно равномерная и высокая плотность населения, то у нас нужно учитывать федеральные леса, поля и реки. Поэтому необходимо эти схемы сразу принимать в генеральные планы муниципальных образований. Ведь территория одного муниципального образования - это целая страна, что сильно затягивает процесс принятия документов.

Второе - нужно разделить правила землепользования на два уровня. Отдельно населенный пункт и отдельно муниципальное образование.

Мы предложили не только разрабатывать совмещенный генеральный план, но и делать мастер-план - визуализированное отображение генерального, которое более понятно для жителей и управлений, имеющее при этом финансовую модель реализации стратегии развития территорий. Дополнять мастер-план должен дизайн-код населенного пункта, подчеркивающий его уникальность и самобытность, определяющий облик поселения в целом. Строящиеся и планируемые объекты капитального строительства, благоустройство прилегающих к ним территорий, учитывают общую стилистику дизайн-кода. Сегодня у нас есть три пилотных проекта - Тикси, Чокурдах и Оленек. В этих поселениях мы и апробируем новые подходы.

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