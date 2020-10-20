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Вызывает 35-й

Губернатор Вологодской области ответил на вопросы жителей региона
Текст: Ян Гриневич (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 236(8290)
Шестой диалог губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова с жителями 35-го региона прошел в столичном образовательном центре "Импульс". В связи с эпидемиологической ситуацией были предприняты серьезные меры предосторожности: каждый из участников был протестирован на наличие коронавируса, на входе осуществлялись термометрия и обработка рук. Кроме этого присутствующие были рассажены на расстояние социальной дистанции и использовали медицинские маски.
Олег Кувшинников постарался ответить на все насущные вопросы жителей региона. Фото: Архив Правительства Вологодской области Олег Кувшинников постарался ответить на все насущные вопросы жителей региона. Фото: Архив Правительства Вологодской области
Олег Кувшинников постарался ответить на все насущные вопросы жителей региона. Фото: Архив Правительства Вологодской области

Эфир прямой линии губернатора Вологодской области транслировался на главных региональных телеканалах: "Русский Север", "Канал-12" и "Россия-24", а также на ключевых интернет-площадках. На связи с главной студией работали четыре площадки в других городах области - в Череповце, Кириллове, Вытегре и Великом Устюге.

В ходе трансляции Олег Кувшинников успел ответить на несколько десятков вопросов. Отдельными темами стали пандемия и здравоохранение, градсоветы и инфраструктура, социальная политика. В ходе диалога с губернатором вологжане узнали, что:

* правительство региона обеспечит финансирование строительства двух новых школ и двух поликлиник в развивающихся районах Вологды и Череповца. Идея строительства двух новых поликлиник была поддержана президентом страны в начале этого года во время визита главы государства в Череповец. В ближайшие годы новые поликлиники должны быть построены в районе Бывалово в Вологде и Зашекснинском районе Череповца. Возведение двух новых современных школ также начнется в этих двух городах, так как, по прогнозам экспертов, прирост населения здесь достигнет 25 процентов;

* дан старт программе реконструкции и капитальных ремонтов систем очистки канализационных стоков в муниципальных образованиях области;

* продолжается работа градостроительных советов и финансирование инициатив муниципальных образований, на эти цели будет выделено не менее одного миллиарда рублей;

* начато финансирование возведения малого транспортного кольца в Вологде. Стартовало строительство с улицы Поэта Романова - из-за отсутствия проектно-сметной документации на возведение Некрасовского моста;

* продолжается строительство и реконструкция ключевых объектов дорожной инфраструктуры в Череповце: до шести полос расширят Шекснинский проспект (от Октябрьского проспекта до улицы Рыбинской). Ремонт идет на Шекснинском и Октябрьском проспектах, улицах Ленинградской и Монтклер до Южного шоссе;

* освещенные тропы и лыжни здоровья появятся в каждом муниципальном районе;

* начаты масштабные ремонтные работы на федеральных дорогах в направлениях Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Великого Устюга (интерактивная карта ремонтов дорог 2021 года будет опубликована 1 ноября);

* стартовал стратегический проект "Студенческое общежитие". К 2024 году в 19 студенческих общежитиях профессиональных образовательных организаций планируется создать дополнительно 750 мест;

* положено начало новому региональному проекту "Здоровый образ жизни. Народный тренер", который даст возможность вологжанам заниматься с профессиональным тренером бесплатно по месту жительства. Количество участников увеличится со 120 до 3600 человек. Для этого в районы в рамках проекта "Народный тренер" будет направлено 10,5 миллиона рублей: по 1,35 миллиона рублей на Вологду и Череповец и по 300 тысяч рублей - в районы области. Кроме этого в рамках направления "Спорт рядом" в Череповце и Вологде будут созданы четыре воркаут-площадки стоимостью 1,7 миллиона рублей каждая. Сегодня в качестве эксперимента в 2020 году проект "Народный тренер" успешно реализуется на базе ФОКа и бассейна Спортивной школы олимпийского резерва в городе Вологде;

Всего в адрес Олега Кувшинникова за несколько недель и во время эфира поступило больше двух тысяч вопросов

* продолжится реализация в 2021 году программы льготного ипотечного кредитования для семей с детьми;

* поддержано предложение партии "Единая Россия" по разработке программы асфальтирования центральных дорог в сельских населенных пунктах.

В ходе прямой линии Олег Кувшинников показал на конкретном примере, как работает тепловая карта Центра управления регионом. Губернатор в прямом эфире позвонил главе Белозерского района Евгению Шашкину, чтобы выяснить ситуацию с капитальным ремонтом мемориала в районном центре.

Завершающая часть прямой линии была посвящена перспективам. Олег Кувшинников рассказал о продолжении губернаторских программ, которые работали в регионе в последние годы, а также о запуске новых проектов, таких как "Студенческое общежитие".

- Главная задача власти - это обеспечение стабильности. Мы сейчас концентрируем свои усилия на том, чтобы преодолеть сложности, связанные с пандемией коронавируса. В следующем году продолжим взятый курс на динамичное развитие региона. Желаю жителям области терпения и крепкого здоровья, - подвел итоги прямой линии Олег Кувшинников.

Справка

Всего в адрес Олега Кувшинникова за несколько недель и во время эфира поступило больше двух тысяч вопросов от жителей Вологодской области и других регионов. Основными темами стали вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой, ремонтом дорог, здравоохранением, сферами ЖКХ и социальной защиты. Эфир можно посмотреть на YouTube-канале 35ТВ и в группе губернатора области в "ВКонтакте".

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