Как повлияет маркировка на отечественный рынок парфюмерии

Новости

В Татарстане не подтвердилась информация о крушении вертолета 16:45
Студентов научат проектировать современные туры 16:40
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии 16:33
В Петербурге недовольные покупатели пришли в магазин с пневматикой 16:23
В Татарстане потерпел крушение вертолет 16:23
Telegram позволит пользователям закреплять сообщения в переписке 16:18
Хуснуллин назвал три причины смертности на дорогах 16:17
Скончался Герой Советского Союза, на танке прорвавшийся к Рейхстагу 16:10
Стартовали съемки сериала о перевозчике мертвых душ 16:03
В самолетах МС-21-300 используют отечественные композиты 16:00
В России выбрали лучший родительский комитет 15:59
Видео: самая северная военная база РФ запустила крылатую ракету 15:55
Суд Минска признал экстремистским оппозиционный telegram-канал в Беларуси 15:50
Лукашенко: Власти "поменяли тактику" в отношении протестующих 15:36
Власти Москвы оценили работу платформы МЭШ после пиковых нагрузок 15:33
В Новосибирске массажист выкрутил шею младенца на 180 градусов 15:29
В Крыму уволен глава Службы автомобильных дорог 15:27
Мишустин рассказал о людях, которыми восхищается 15:23
Ирину Скобцеву могут похоронить рядом с мужем Сергеем Бондарчуком 15:20
Медведев призвал продолжить обсуждение введения "четырехдневки" 15:12
Евросоюз запретил название "веганская колбаса" 15:11
При крушении вертолета в Вологодской области погибли два человека 15:05
Песков отверг обвинения в адрес России в хакерстве против Олимпиад 15:03
В Минздраве допустили еще несколько недель роста заболеваемости COVID-19 15:01
Мишустин: Россия никогда не закрывалась от мира 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
20.10.2020 16:26

Парфюм закодировали

Как повлияет маркировка на отечественный рынок парфюмерии
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 236(8290)
В России начали маркировать парфюмерию. Каждый флакон духов или туалетной воды должен теперь иметь свой уникальный код, как на шубах или на алкоголе. Цель нововведения - избавить рынок от контрафакта. Поможет ли маркировка отечественным производителям заявить о себе, выясняла корреспондент "РГ".
Парфюмерия стала культом для многих мужчин и женщин, которые с каждым годом покупают ее все чаще. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Парфюмерия стала культом для многих мужчин и женщин, которые с каждым годом покупают ее все чаще. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Парфюмерия стала культом для многих мужчин и женщин, которые с каждым годом покупают ее все чаще. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сейчас магазины распродают имеющиеся запасы духов и туалетной воды. Переходный период продлится до конца сентября следующего года. Но торговые предприятия уже начали тестировать систему с кодами. По словам Виталия Семенова, генерального директора компании "Приоритетная Логистика", сейчас в системе "Честный знак", через которую и проводится маркировка, продавцы должны зарегистрировать остатки продукции, пусть и по упрощенным правилам.

Фото: iStock
Росаккредитация открыла цифровую платформу для проверки товаров

В основном в системе представлены иностранные бренды. Хотя в России производители парфюмерной продукции тоже есть. Правда, отечественные духи и туалетную воду часто продают не в бутиках, а в хозяйственных магазинах. Так, весной, когда не хватало санитайзеров, в петербургских супермаркетах начали продавать флаконы с тройным одеколоном с 64-процентным содержанием спирта. Они пользовались высоким спросом благодаря цене в 60-70 рублей за 100 миллилитров. По новым правилам на такой одеколон теперь тоже нужна маркировка.

По оценкам Ирины Прозорини, основательницы парфюмерного дома Prozorini Perfume, доля импортных духов на рынке парфюмерии составляет порядка двух третей. Причем в 95 процентах случаев подделывают именно иностранные духи и туалетную воду.

Евгения Мячкова, руководитель проектов "АТОЛ маркировка" и "ЭДО", отмечает, что новые правила позволят сделать прозрачнее рынок наливной парфюмерии. Доля наливных духов не превышает одного процента от общего объема рынка, но при этом Маячкова знает 20 отечественных производителей, которые не предоставляют статистических сведений. И это, говорит эксперт, не потому, что компании находятся в тени, просто производство духов в розлив не обозначено отдельной строкой в классификаторах видов экономической деятельности.

При маркировке наливной парфюмерии производитель вносит в систему тару и при продаже выводит продукцию из оборота по частям. Как только флакон закончится, код окончательно выводится из оборота. Опрошенные "РГ" эксперты отметили, что такая система никак не повлияет на легальных производителей, зато отсечет компании, которые продают в розлив непонятную субстанцию под видом известных брендов. Но это коснется в большей степени розничных продаж. Есть риск, что контрафактные духи в розлив, распространяемые через сайты или соцсети, новая мера может и не затронуть.

Эксперты уверены, что маркировка сделает парфюмерную продукцию дороже на 10–20 процентов

Один из тонких вопросов: а что же будет с авторскими духами?

- Частные парфюмеры работают как парфюмерные ателье, предполагается, что они не выпускают партии духов, а создают их под запрос клиента, - комментирует частный парфюмер, владелица парфюмерного ателье Osmogenes Ольга Госина. - Такая продукция маркировке не подлежит. Подделывать авторские ароматы и вовсе невыгодно. Во-первых, поклонники авторов хорошо знают "почерк" своих парфюмеров; во-вторых, заказывают ароматы напрямую у них или в немногочисленных шоу-румах; в-третьих, используемые в авторской парфюмерии ингредиенты обычно довольно дорогие и удешевить такие духи не получится.

Фото: Istock
Онлайн-торговлю российскими винами предложили легализовать

Элина Арсеньева, основатель Школы парфюмеров в Петербурге, говорит, что по авторской парфюмерии нюансов много. Например, если духи создаются не под запрос конкретного клиента, а, например, парфюмер делает 10 флаконов на продажу, то он должен внести их в систему, так как парфюмерной продукцией считаются даже малые объемы спиртосодержащих ароматов. Правда, например, если духи делаются на масле, то маркировать их не надо. Также если парфюмер позвал учеников на мастер-класс по изготовлению духов даже на спирту, то полученную продукцию ему маркировать не надо, так как в данном случае парфюмер не производит товар, а оказывает услугу по обучению.

В Петербурге авторскими духами занимаются около 30 человек. Элина Арсеньева говорит, что рынок этот очень узкий и сложный.

Пока производители и продавцы думают над нюансами маркировки, потребителей волнует цена. Ирина Прозорини полагает, что иностранные бренды подорожают после перехода на новую систему на 10-20 процентов.

Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора группы компаний "Корус Консалтинг" считает, что потребитель не заметит повышения, ведь стоимость одного кода маркировки не превышает 50 копеек.

Сергей Протасов, директор компании "ТрекМарк", обращает внимание на то, что одного только кода маркировки недостаточно, необходимо эти коды еще и как-то печатать. Эти данные на флаконы наносятся с помощью темотрансферных принтеров для печати DataMatrix-кодов. Также производители должны обзавестись ручными сканерами для считывания кодов, они нужны, когда флаконы раскладывают в коробки. Комплект такого оборудования с необходимым программным обеспечением может не превышать 300 тысяч рублей. Для промышленных производителей это незначительная сумма, но для малого и микробизнеса такие затраты могут оказаться фатальными.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Минобороны: Сокращение военных повлияет на боеспособность Вооруженных сил
Россия намерена вывести на международный рынок свои вакцины от COVID-19
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море
В Минздраве допустили еще несколько недель роста заболеваемости COVID-19