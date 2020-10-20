Лже-волонтеры раздают усыпляющие маски и грабят квартиры

Зарегистрированы случаи нового вида мошенничества: преступники, выдающие себя за волонтеров, ходят по квартирам и предлагают бесплатные маски, пропитанные сильнодействующими наркотическими веществами.

Мошенники предлагают примерить маску и, если подойдет по размеру, бесплатно выдать несколько штук. Человек при примерке теряет сознание, а мошенники грабят квартиру. Администрация Санкт-Петербурга на своем сайте дала разъяснения, как избежать обмана.

"В Петербурге мошенники часто представляются волонтерами. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями рассказывает, как отличить настоящего волонтера". - говорится в сообщении на официальном сайте Смольного.

Вот основные правила работы волонтеров:

1) Волонтеры никогда не заходят в квартиру/дом.

2) Они никогда не придут по собственной инициативе - только если была оставлена заявка на продукты и лекарства по горячей линии.

3) Волонтер знает номер заявки благополучателя и обязательно его сообщает, прежде чем передать заказ.

4) Волонтеры не предлагают средства защиты.

5) У каждого волонтера есть специальный бейдж с индивидуальным номером и голограммой, так же при нем всегда паспорт.

Также в разъяснениях дана рекомендация, как действовать, если возникли подозрения, что за дверью стоит лже-волонтер. В этом случае нужно позвонить в штаб волонтеров.