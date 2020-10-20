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20.10.2020 09:23
Рубрика: Власть

Мишустин направил более 903 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин направил почти миллиард рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Их получают те, чей доход ниже установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума. Расходы на эти цели софинансируются из федерального бюджета.

Более 903 миллионов рублей предусмотрено для регионов, в которых увеличилось число получателей таких доплат. Это Республика Коми, Ханты-Мансийский и Еврейский автономные округа, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и Смоленская области, Санкт-Петербург.

Мишустин рассказал о мерах поддержки безработных и инвалидов

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