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20.10.2020 14:59
Рубрика: Власть

Мишустин: Россия никогда не закрывалась от мира

Текст: Татьяна Замахина

Россия никогда не выбирала путь самоизоляции и санкции вводит только в качестве ответных мер. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Мишустин: Россия привыкла к санкциям и хорошо с ними справляется

На соответствующий вопрос об "изоляции" РФ он ответил отрицательно: "Конечно, нет. Это исходит, как из курса президента, так и из того, что делает правительство, а также наши многочисленные - в том числе общественные - организации".

- Санкционные решения Россия принимает только как ответ на те или иные меры, которые принимаются другими странами, - заявил глава правительства. - Россия никогда не закрывалась от мира.

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