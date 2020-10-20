Мишустин: Россия никогда не закрывалась от мира

Россия никогда не выбирала путь самоизоляции и санкции вводит только в качестве ответных мер. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

На соответствующий вопрос об "изоляции" РФ он ответил отрицательно: "Конечно, нет. Это исходит, как из курса президента, так и из того, что делает правительство, а также наши многочисленные - в том числе общественные - организации".

- Санкционные решения Россия принимает только как ответ на те или иные меры, которые принимаются другими странами, - заявил глава правительства. - Россия никогда не закрывалась от мира.