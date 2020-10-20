В Петербурге недовольные покупатели пришли в магазин с пневматикой

В Петербурге двое недовольных покупателей пришли в продуктовый магазин с пневматическим оружием - страйкбольным автоматом. Таким образом они хотели припугнуть работников магазина, с которыми возник конфликт.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 19 октября около 23.00 в полицию позвонила девушка. Она рассказала, что двери в магазин на Кушелевской дороге заблокировали двое мужчин. У одного из них в руках предмет, похожий на автомат.

Срочно прибывшие на место полицейские доставили в отдел двух 34-летних товарищей. У одного из которых изъят страйкбольный автомат.

Мужчина рассказал, что его в этом магазине обсчитали на 310 рублей. Чтобы разобраться, он вернулся с товарищем и пневматическим оружием. "Это мои деньги, я их заработал. Мы вернулись, чтобы человек понял: так делать нельзя", - пояснил задержанный в полиции.

В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.