Определены пять инвесторов-резидентов Арктической зоны

Комиссия Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики одобрила заявки первых пяти инвесторов. По информации замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, всего от потенциальных резидентов АЗРФ поступило шесть заявок. Напомним, 28 августа вступил в силу федеральный закон, определяющий порядок их подачи.

- По этим пяти проектам заявлен объем инвестиций в размере 15,8 миллиарда рублей, запланировано создание 552 рабочих мест. Это по две заявки от Архангельской и Мурманской областей и одна заявка от Ямало-Ненецкого автономного округа. Все они являются недобычными, относятся к логистике или к малому бизнесу в сфере услуг, - рассказал Александр Крутиков.

Один проект из Архангельской области предполагается реализовать в Северодвинске. Речь идет о производстве термодревесины, которой при последующей эксплуатации не потребуются обработка и пропитка защитными или другими веществами. По словам директора предприятия Алексея Лохова, в этот проект предполагается инвестировать 24 миллиона рублей. Будут созданы 30 высокопроизводительных рабочих мест со средней зарплатой на уровне 57 тысяч рублей.

Второй архангельский проект относится к морской перевозке грузов с реконструкцией склада для их упаковки. Для этого предприятие намерено купить морской сухогруз усиленного ледового класса дедвейтом не менее 10 тысяч тонн. Это даст региону около 20 рабочих мест и порядка 400 миллионов рублей в региональный бюджет за 10 лет, подчеркнул директор компании-инвестора Антон Коробицын.

Как отметили в пресс-службе администрации Архангельской области, заявки для получения статуса резидента Арктической зоны РФ готовят 15 компаний региона. Помимо них, за консультациями по этому поводу в агентство регионального развития обратились еще 45 коммерсантов.

Мурманская область была представлена инвесторами, которые намерены провести техническое перевооружение морского порта Витино и Беломорской нефтебазы. В этот проект предполагается вложить 2,3 миллиарда рублей. Там предполагается создать новый терминал, мощность которого составит четыре миллиона тонн нефтепродуктов в год. Это станет возможным после перевооружения порта и нефтебазы. В рамках проекта предполагается создать 246 рабочих мест и полностью обеспечивать энергоносителями социальную сферу поселка Белое Море, для которого порт является градообразующим предприятием. Проект планируют запустить в 2022 году.

Еще один мурманский проект предполагает создание морского порта Лиинахамари и одноименного туристического курорта. Как ранее сообщалось на V Международной конференции "Арктика-2020. Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов", в третьем квартале 2021 года в Лиинахамари предполагается начать строительство грузового терминала, завершение которого запланировано на 2024 год. Порт будет рассчитан на транзитный грузопоток и перевалку грузов снабжения мощностью до одного миллиона тонн в год.

Что касается туристической составляющей проекта, то речь идет о развитии природного экологического туризма и о создании инфраструктуры для захода круизных судов и яхт, сообщила вице-губернатор области Ольга Кузнецова. Проект курорта в Лиинахамари разрабатывается совместно с представителями "Розы Хутор". Кстати, рассматривается множество вариантов - строительство экоотелей, возможность рыбалки, джоггинг. Будущий курорт войдет в новый национальный проект по туризму, который разрабатывается в правительстве РФ.

Также одобрена заявка индивидуального предпринимателя из Ямало-Ненецкого автономного округа с инвестпроектом по организации прачечного производства в Салехарде. Там в помещении площадью 300 квадратных метров разместят оборудование для стирки одежды, чистки ковров и салонов автомобилей.

В течение 10 дней предприятия, заявки которых получили добро, будут включены в реестр резидентов Арктической зоны России. С этого момента они смогут пользоваться всеми льготами и преференциями. Планируется, что в течение 10 лет они будут освобождены от уплаты федеральной части налога на прибыль и вместо 30 процентов страховых взносов за новые рабочие места будут платить только 7,6 процента. Кроме того, для резидентов будет установлена нулевая ставка НДС на услуги морских перевозок экспортных грузов, а также их ледокольное обеспечение. По словам Александра Крутикова, уже есть согласование с Минфином РФ о введении с 1 января 2021 года компенсации процентов по кредитам и по договорам лизинга в размере 1,5 процента ключевых ставок. Кстати, на днях премьер-министр РФ подписал постановление о частичной компенсации страховых взносов для предпринимателей в Арктической зоне России, которая распространяется на недобычные проекты. Ею смогут воспользоваться все предприниматели, ставшие резидентами Арктики. Напомним, получить этот статус могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, которые планируют реализовать в Арктике проект с общим объемом капвложений не менее одного миллиона рублей.